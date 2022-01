Cjelokupna saborska oporba u četvrtak je dogovorila da kreću s prikupljanjem potpisa za opoziv ministra graditeljstva Darka Horvata zbog spore obnove nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa i neiskorištavanja sredstava iz Fonda solidarnosti.

Inicijatorica prijedloga opoziva ministra, čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš pojasnila je da kreću u prikupljanje potpisa za što vjeruje da će im biti dovoljno dan ili dva, zbog "grijeha nečinjenja" koji ide na dušu ministra Horvata zato što nije odradio svoj posao.

'Trebalo mu je 7 mjeseci da pripremi zakon'

"Trebalo mu je sedam mjeseci da pripremi zakon, potom mu je trebalo još godinu dana da shvati da zakon nije dobar pa ga mora mijenjati, nijedna obiteljska kuća ni višestambena zgrada nije krenula u obnovu i pokazao je da je nespreman i da ne zna kako iskoristiti pet milijardi iz Fonda koje već više od godinu dana stoje na našem računu za obnovu i hitne intervencije za zgrade javne namjene, a još dvije i pol milijarde za zgrade na prostoru Banije", navela je razloge zbog kojih oporba traži smjenu ministra.

Pokazao se apsolutno nesposobnim i nespremnim za odraditi taj zadatak i ako premijer Plenković traži neke krivce, onda neka ih traži u svojim redovima i u svojoj Vladi, a jedan od glavnih je ministar Horvat, poručila je, dodavši da je baš zanima kojim će to argumentima premijer Plenković braniti Horvata da dobro radi svoj posao.

'Tko je sve spreman dignuti ruku za njega?'

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka smatra da ova oporbena akcija itekako ima smisla i da ima smisla razgovarati o posljedicama "nečinjenja ministra Horvata i cijele vertikale u sustave u obnove" i postaviti sva ona pitanja koja se građani svaki dan pitaju i da ministar i svi ostali na njih odgovore.

"Trebamo vidjeti tko su sve ljudi koji su zaista spremni preuzeti odgovornost braneći ministra Horvata za ne samo trenutačne posljedice njegovog nečinjenja nego i sve one koje nas čekaju u narednim mjesecima i godinama. Trebamo vidjeti tko je sve spreman dignuti ruku za ministra koji nakon dvije godine zaista nema rezultata po pitanju obnove", kazala je Benčić.

I DP dao podršku Mrak Tarita

Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta kazao je da na ovoj temi nema ideologije nego je riječ o "klasičnoj nesposobnosti" ministra Horvata.

"DP daje potporu zastupnici Mrak Taritaš koja je pokrenula inicijativu s punim pravom da dovedemo ministra da ljudima koji žive u kontejnerima objasni da se nije ništa napravilo s posljedicama i zagrebačkog i petrinjskog potresa. Ovdje nema ideologije nego je riječ o životnim pričama ljudi koji žive u porušenim kućama i zgradama, a Vlada nije ništa napravila nego, štoviše, svojom nesposobnošću neće uspjeti povući novce koje smo dobili", smatra Mlinarić.

'U ovom slučaju problem nije novac'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je da je dužnost i obveza oporbe upozoriti na stvari koje ne funkcioniraju i tražiti da se to promijeni, ali i reći kako se trebaju mijenjati.

"Najveća je tragedija što u ovom slučaju nije problem novac jer on postoji i stavljen je na raspolaganje Hrvatskoj, a mi nismo spremni jer HDZ-ova Vlada i HDZ-ov ministar ne znaju raditi svoj posao. Do 17. lipnja trebalo bi potrošiti iznos koji je stavljen na raspolaganje za potres u Zagrebu i još uvijek postoji prostor da se snažnim zalaganjem nadležnih dio tih sredstava utroši na zgrade javne namjene, bolnice, škole i ako se taj novac ne utroši, mi ćemo bolnice i škole svejedno trebati obnoviti samo ćemo za to morati koristiti sredstva namijenjena za nešto drugo. To je propust koji se još uvijek može ispraviti ako HDZ i njegovi sateliti imaju imalo mozga, razuma u srca da u ovoj situaciju reagiraju", ocijenio je Grbin.

Smatra da izglasavanje povjerenja ministru Horvatu 'neće biti poraz opozicije nego poraz HDZ-a, njihovih satelita i, još više, poraz svih onih koji nisu Frka Petešić i ne mogu osigurati da im se obnova nekretnine riješi u dva mjeseca'.

Ministru Horvatu spočitavaju nesposobnost

"Ako je ikada postojao trenutak da Plenković ponovno pozove tajnicu i zatraži da se pripremi odluka o razrješenju, onda je to ovaj. Ako je netko nesposoban, a predsjednik Vlade ga drži na toj funkciji znajući da je nesposoban, je li to odgovornost mene koji tu nesposobnost vidim i na nju reagiram ili onoga tko takvog nesposobnjakovića pušta da ne radi svoj posao", ističe Grbin, dodavši da je to Plenkovićeva odgovornost.

Upitan zašto onda ne traže premijerovu odgovornost, kazao je da u ovom trenutku žele osigurati da se stvari pokrenu s mrtve točke, a da će se 17. lipnja svoditi računi i tada ćemo znati može li Plenković zaista jednim telefonskim pozivom riješiti produljenje roka. U ovom trenutku prioritet je da na čelo Ministarstva dođe osoba koja zna voditi projekt obnove, zaključio je Grbin.