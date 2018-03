ČITATELJI NET.HR-A O UVOĐENJU NOVOG VOJNOG ROKA: ‘Hoće li služiti i saborski zastupnici i njihova djeca ili to vrijedi samo za nas robove?’

A koga će ta vojska braniti? Saborske zastupnike i njihove obitelji jer će svi ostali otići, samo je jedan od komentara na članak o novom obliku vojnog roka.

Centar za mirovne studije pozvao je zastupnike Hrvatskog sabora da sutra ne glasuju za izmjene zakona o obrani i Zakona o službi u oružanim snagama jer bi to, kako kažu, ‘dovelo do opasnog presedana uvođenja novog oblika obveznog vojnog roka pod imenom ‘vojno osposobljavanje’ i za one starije od 30. Također, istaknuto je i kako građani mogu izbjeći služenje vojnog roka, ulažući prigovor savjesti, iako se vlast se trudi to otežati.

CMS SAVJETUJE KAKO SE IZVUĆI: ‘Vlada uvodi novi oblik vojnog roka pod krinkom sigurnosne kulture’

Čitatelji Net.hr-a različito su reagirali. Mnoge žene ističu kako ga treba uvesti jer tko će braniti ovu zemlju ako nas netko napadne “sigurno ne oni koji samo vise za računalom”, ima i onih koji spominju kako će vojska “izliječiti mlade od lgbt gluposti”, ima i onih koji ističu kako je služenje vojnog roka opasno po život. No velika većina ističe kako je to u najboljem slučaju apsolutni gubitak vremena, a u najgorem još jedan razlog da mladi napuste ovu državu.



‘Samo mi robovi, čak i ako smo anemični’

Vojska će smanjiti broj pseudo muškaraca

Priličnu raspravu izazvao je komentar čitatelja koji zagovara vojni rok kako bi vojska “izliječila” mlade od “LGBT budalaština”. Neki su se duhovito osvrnuli na njegovu homofobnu tezu, dok su drugi istaknuli kako ročnici ginu zbog glupih pogrešaka.

Najglasnije zagovaraju one koje ne trebaju služiti

Služenje vojnog roka najglasnije su zagovarale žene, i to najčešće s argumentima o “pravim muškarcima”. I neki muškarci su isticali kako je vojni rok dobar za mlade jer će se bez njega udebljati i okrenuti drogi.

‘Vidi se da su iz Juge’

Jedan čitatelj se prisjetio svog služenja vojnog roka ( u JNA). Istaknuo je kako se sve što se treba naučiti tamo može savladati u nekoliko školskih sati a sve ostalo je pranje mozga i zaglupljivanje. Ističe i enormne troškove za proračun te možda najvažnije, neprežaljeni gubitak vremena.

Neki se šalili sa vojnim udarom

Ipak, većina je isticala kako će vojni rok samo ubrzati iseljavanje.