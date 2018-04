ČITATELJI NET.HR-a O RADU NEDJELJOM: ‘Ukinuti rad nedjeljom, i prodavačice imaju obitelj! Brutalno surovo kapitalističko vrijeme’

‘Dođe u nedjelju u dućan i kaže, kad već radite, došao sam, ali sam protiv rada nedjeljom. Haha, dok god budu ljudi nedjeljom dolazili, nedjeljom će se raditi’, ispričala je jedna naša čitateljica

Nakon što je u četvrtak ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić rekao da bi rad nedjeljom trebalo ukinuti jer takvo radno vrijeme ne pridonosi ekonomskoj aktivnosti, a šteti onima koji rade, mnogi su čitatelji o tome rekli svoje mišljenje.

POZNATI EKONOMSKI STRUČNJAK TVRDI: ‘Nikakvih negativnih efekata neće biti ukinemo li rad nedjeljom’

‘Nema efekata za ekonomiju, ali ima negativnih efekata u utjecaju na obitelj’

Jurčić je rekao da je njegovu tvrdnju potvrdila i ekonomska teorija.



‘Sva ekonomska proučavanja, za koja su neki dobili i Nobelovu nagradu, pokazuju da potrošnja ovisi o raspoloživom dohotku građana i da, s druge strane, radno vrijeme tijekom tjedna mora omogućiti da kupe potrebna dobra i usluge. Radno vrijeme u rasponu od 8 do 20 sati ne šteti, ali ni ne donosi nešto posebno ekonomskoj aktivnosti. Rad cijele dane u subotu i nedjelju nije imao nikakve efekte na ekonomskoj i trgovačkoj strani, ali je imao negativne efekte na sociološkoj, ljudskoj strani i utjecaju na obitelj”, rekao je Jurčić i dodao da neće biti nikakvih negativnih efekata ukine li se rad nedjeljom, a kao primjer navodi europske zemlje poput Italije, Austrije, Njemačke i Slovenije, u kojima se ne radi čak ni subotom poslijepodne, a posebice nedjeljom.

‘Rad nedjeljom neće biti ukinut jer ljudi idu u trgovine i nedjeljom’

Mnogi čitatelji smatraju da rad nedjeljom treba ukinuti, no neki tvrde da se to vjerojatno neće dogoditi jer ljudi podržavaju rad nedjeljom i jednostavno idu u trgovine i nedjeljom.

‘Ja radim u trgovini i rad neće nikada biti ukinut nedjeljom. U to vjerujem jer nas 90 posto ljudi to podržava. Jesu se vrata trgovine otvorila nedjeljom, već su u trgovini. Toliko o potpori i razumijevanju za trgovce koji rade za minimalac!’, napisala je Biljana Damjanović.

‘Dođe u nedjelju u dućan i kaže, kad već radite, došao sam, ali sam protiv rada nedjeljom. Haha, dok god budu ljudi nedjeljom dolazili, nedjeljom će se raditi’, kaže Andreja Peter.

‘Zašto bi trgovci bili povlašteni?’

Neki smatraju da rad nedjeljom svakako treba ukinuti, no ne samo za trgovce, o čemu se najviše govori u javnosti, već za sve struke koje rade nedjeljom.

‘Ja sam apsolutno za to ali da se ne odnosi samo na prodavače već i na liječnike i med. sestre i policajce i i vozače autobusa aviona, vlakova i autobusa, vatrogasce! Što su trgovci bolji od ostalih da bi bili povlašteni? Znači ili svi ili nitko. Pravda treba za sve biti ista!’, napisala je Zdenci Lincoln na Facebooku.

‘Nekad davno kad sam ja bila dijete, trgovine su radile subotom do 12 i fajrunt do ponedjeljka. I vidi me danas kako sam živa i zdrava’, napisala je Romica Debić.

Drugi pak smatraju da je za neke struke ipak nemoguće ukinuti rad nedjeljom.

‘Nemoguće za neke struke. Ali bez kojih se nedjeljom može, podržavam. Ako si nisi nabavio hranu, odi u restoran pa kada te opale po džepu razmišljat ćeš dan ranije što ti treba za nedjeljni ručak’, napisala je Marija Lukačević.

‘I prodavačice imaju obitelj s kojom bi provodili vrijeme’

Većina čitatelja se slaže da bi nedjelja trebao biti dan za obitelj, a ne za rad, posebno s obzirom na to da se rad nedjeljom ne plaća dodatno, kako bi trebalo biti. Neki kažu da bi i subota trebala biti neradna.

‘Ukinuti rad nedjeljom…jer i prodavačice i ostali koji rade nedjeljom također imaju obitelj sa kojom bi provodili vrijeme.. a najgore od svega što se rad nedjeljom uopće dodatno ne plaća ili vrlo malo…’, piše Marin Draguljic.

‘Nedjelja je oduvijek bila dan za obitelj, ali treba i subotu zabraniti rad svim trgovcima, čak i do podne. Organizirali bi se ljudi i za osnovne namirnice i cigarete i sve ostalo… Svi koji radimo u prodaji najbolje znamo što pričamo. Svi mi normalno želimo ODMOR. Ako mogu kancelarije, MOŽE i MORA i prodavačica se odmorit s obitelji ili bez nje i relaksirati se do ponedjeljka. To su samo dva dana i to su nam uzeli… Robija od HR države!! A di je tu vrijeme za sebe za male radosti relax ili druženje??Brutalno surovo kapitalističko vrijeme, tiranija beskrupulozna!! Neprocjenjiv je vikend odmor, a zdravlje je ipak razumno na 1. mjestu’, smatra Jadranka Jurčić.

‘Ja sam jedna od onih koje rade nedjeljom i svakako bi radije bila doma sa obitelji nego na poslu, recimo ja dobijem za taj rad 75 kuna, užas, a o putovanju da i ne govorim 1.5 sat ranije krenem i isto toliko da se vratim doma, pa da vidim tko bi još radio nedjeljom u trgovini!’, piše Maja Zbukvić.

‘Subota do 15 h i nedjelja neradna. Izađite ljudi na zrak i posvetite se obitelji. Sve što vam je potrebno možete kupiti u petak’, napisala je Ksenija Vujić.

‘Nitko se ne buni’

Neki smatraju da Vladi zapravo nije važno hoće li se raditi nedjeljom, jer oni imaju sve povlastice, dok se narod ne buni.

‘Ukinut rad nedjeljom. A u Saboru im je tak svejedno jer imaju dobre plaće uz to penziju budu imali vrhunsku. Klopaju, putuju, odmore imaju na naš račun. Iskreno boli njih ona stvar za ljude i nedjelje. Svi oni imaju neki razlog zašto je to tako jer je pinkica u igri. A mi se moramo borit i gledat kako preživljavat. Tako da nema dobre budućnosti sa takvom vladom tj. nametnicima. A šta ćemo, pomoći nam nema, nitko se ne buni tj. pobune nema. Ovo kaj pišemo na Facebook isto niš ne znači. Pobune nema jer pola Hrvata pod kreditima, ovrhama malim plaćama i ako idu na ulice banke ne pitaju dali imate ili nemate. Joooj lukava je ta vlada. Sve vam je jasno’, piše Branka Pinta.

Neki pak tvrde da nije stvar u tome što ljudi i dalje nedjeljama kupuju, već su za rad nedjeljom krivi vlasnici.

‘Naravno da nitko neće umrijeti od gladi ak se ne radi nedjelnom, sve je samo stvar pohlepnih vlasnika, a dobar dio zasluga upravo je njihov što mladi odlaze van, pa kome će prodavati?’, napisala je Snježana Goričan.