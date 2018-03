ČITATELJI NET.HR-a O JUČERAŠNJEM PROSVJEDU: ‘Sramotno i ponižavajuće u 21. stoljeću, zašto ne prosvjeduju protiv kriminala i pljačke ?’

‘Zašto crkva nije nikad organizirala prosvjede u vezi kriminala i pljačke u privatizaciji, ovršenih, blokiranih, nezaposlenih, iseljavanja, nedostatka pravih reformi…svega onoga što je zaista veliki problem u društvu?’

Nakon što se jučer u Zagrebu održao prosvjed protiv ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulske konvencije, organizatori su objavili da se na njemu okupilo 50.000 ljudi, a spominjali su i brojke od 70.000 ljudi, dok je policija objavila da je bilo tek 5.000 okupljenih. Na prosvjedu su, među ostalima, bili i i Ladislav Ilčić, Hrvoje Zekanović, Ruža Tomašić, Željka Markić, Đuro Glogoški, Zorica Gregurić, Zlatko Hasanbegović i Pero Ćorić. Prosvjednici su u centru Zagreba nosili zastave HOS-a s ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’. Prosvjedovali su jer smatraju da se Istanbulskom konvencijom nameće “rodna ideologija” koju neće ograničiti ni popratna interpretativna izjava, a premijeru Andreju Plenkoviću poručili su: “Izdaja”, “Odlazi”.

Tijekom prosvjeda je zabilježeno i nekoliko incidenata.

‘Prioriteti u životu su katastrofalno posloženi’

Jučerašnje su događaje komentirali i brojni čitatelji Net.hr-a. Neki smatraju da ovo nije nešto zbog čega treba izlaziti na ulice, s obzirom na brojne druge probleme u Hrvatskoj.



‘U državi u kojoj je ekonomija još uvijek u banani s velikom nezaposlenošću, s uglavnom niskim živtnim standardom, malim izborom kvalitetnih radnih mjesta i lihvarski visokim porezima tudumi prosvjeduju na ovu temu, a za sve gore navedeno stoje doma i šute. Prioriteti u životu su vam stvarno katastrofalno posloženi’, napisao je na Facebooku Bruno Radić.

Slaže se i Nikola Bubalo, koji je napisao da nije protiv prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Saboru, no ističe da bi mu bio draži ‘prosvjed protiv onih koji su uništili i opljačkali Hrvatsku te na taj način utjecali i na demografsku sliku u zemlji.

‘Katastrofalna demografska situacija u Hrvatskoj nije rezultat Istanbulske konvencije’, napisao je.

Da treba prosvjedovati protiv drugih stvari, smatra i Mihael Ivanov.

‘Zašto crkva nije nikad organizirala prosvjede u vezi kriminala i pljačke u privatizaciji, ovršenih, blokiranih, nezaposlenih, iseljavanja, nedostatka pravih reformi…svega onoga što je zaista veliki problem u društvu’, pita se Marina Miličević Blažičko.

‘Većina ni ne znaju zašto su tamo’

Mnogi smatraju da većina prosvjednika nije ni upućena u to protiv čega su prosvjedovali.

‘Većina prosvjednika nije ni znala zašto je tamo, isto kao i kad isti ti odu u crkvu, nemaju pojma zašto su tamo’, piše Damir Tursan.

‘Mene zanima koliko je ljudi na prosvjedu uopće pročitalo to nešto protiv čega prosvjeduju’, napisao je Martin Reškov na Facebooku.

‘Valjao sam se od smijeha…’

Neki su u komentarima i citirali Istanbulsku konvenciju i njezine članke.

‘Istanbulska konvencija poziva na rodno razumijevanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja kao temelja za sve mjere za zaštitu i podršku žrtvama. No, svaka pozitivna mjera s tim ciljem jasno je ograničena opsegom i ciljevima Konvencije. Konkretno, IK ne podrazumijeva obavezu za pravno prepoznavanje trećeg spola ni istospolnih brakova.”zatvoren citat. I sada, pametnome dosta a budali nikada dovoljno, zar ne ? Biskupi i one Udruge su obmanule građane. Najgroznije je bilo vidjeti mlade žene u prvom redu sa oni transparentom. One su protiv sebe?’, komentirao je Silvano Pilar.

‘Ponosan na dio svojih sugrađana’

U komentarima su se javili i neki koji se slažu s prosvjednicima koji su se jučer okupili u centru Zagreba.

‘Svaka čast! Ovo je prvi put u ne znam koliko godina da sam ponosan na dio svojih sugrađana, jer ovim se pokazalo da postoji još ipak značajan broj ljudi koji misle svojom glavom, bez obzira na konstantna ideološka ispiranja mozga. Feminizam je do sad već bezbroj puta pokazao da je zapravo ništa drugo nego fašizam. Feminizam JE seksizam. I zadnja stvar na pameti im je jednakost spolova. Istanbulska konvencija u potpunosti ignorira problem zlostavljanih muškaraca u Hrvatskoj kojih ima velik broj, a nemaju ni skloništa, niti se mogu osloniti na sudstvo i policiju’, napisao je korisnik pod imenom Genndy Taratowsky.

Da Istanbulsku konvenciju ne treba ratificirati, misli i korisnik Facebooka Christopher Michael Lamb koji je napisao da nasilje nad ženama svatko želi spriječiti, no rodna ideologija unutar konvencije je sporna i zbog toga treba ratifikaciji reći ne. Osvrnuo se na primjer Kanade, gdje u dokumentima ne piše ‘majka i otac’, već ‘roditelj 1 i roditelj 2’.

Ne prozivati zbog prava na mišljenje

Neki čitatelji smatraju da nije bitno zbog čega se prosvjeduje i ističu da prosvjednici ipak imaju pravo na svoje mišljenje te da ih zbog toga ne treba prozivati.

Neki pak smatraju da je jučerašnji prosvjed sramotan.

‘Sramotno i ponižavajuće da u 21. stoljeću idemo u nazad’, napisala je Marina Primožić.