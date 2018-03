PORUKE ČITATELJA NET.HR-a BRANITELJIMA: ‘I ja sam ranjiva nakon 40 godina rada i 2200 kuna, a kontejneri su mi preduboki da dohvatim flašu’

Pitali smo vas što mislite o kritikama Europske komisije na račun mirovina branitelja. Vaši odgovori bili su i više nego zanimljivi.

Nakon što je Europska komisija hrvatskoj Vladi uputila kritike na račun previsokih braniteljskih naknada i mirovina dok se istodobno čini vrlo malo da se ratne veterane reintegrira na tržište rada, u obranu branitelja stao je njihov resorni ministar Tomo Medved.

On je poručio kako su ove kritike Bruxellesa neopravdane te da su sve mjere koje su ugrađene u Zakon o braniteljima, u njega stavljene kao potpora i pomoć toj ranjivoj skupini s obzirom na to da, kako kaže Medved, od 440 tisuća živih hrvatskih branitelja, njih 82 tisuće je nezaposleno, a 62 tisuće blokirano.

Medved kaže kako tom dijelu populacije treba omogućiti kvalitetan život te da njegovo ministarstvo ni na koji način nije pridonijelo pogoršanju gospodarske slike Hrvatske te da su sve mjere donesene u dogovoru s Ministarstvom financija. Dodaje i kako je u Zakon ugrađen ‘niz mjera o zapošljavanju hrvatskih branitelja’.

Ono što je javnost generalno prepoznala kao najveći problem jest stvarni broj branitelja u odnosu na broj lažnih branitelja. ‘Kojim braniteljima? Pa više od pola ih je lažnih branitelja koji imaju po 10-15.000 kn primanja mjesečno i još im nije dosta. Malo ti Medved istraži tko su ti pravi branitelji. I treba im srezat upola mirovine’, kaže Marijan. S njime se slaže i Mario. ‘Problem u nas je što je više lažnih branitelja i umirovljenika nego onih pravih koji su zbilja zaslužili penzije’, napisao je.

Dragan smatra da je problem u onima koji mogu raditi, ali ne žele. ‘Svaka čast invalidima bez ruku i nogu, neka ima, dao je svoj život za ništa. A manekeni koji mogu po birtijama po cijele dane kartati i lokati neka im se nađe zanimacija jer ako možemo svi raditi zašto ne bi oni mogli? Nego da pojedinci lome svoja leđa da bi zgubidani mogli štancati kartice svakog prvog u mjesecu i to bogovske plaće i klošariti se okolo i mafijašiti jer ne zna kud bi sa sobom od dosade’, napisao je.

Javili su se i oni koji su se nakon rata vratili na svoja radna mjesta i nastavili tako zarađivati svoje plaće. ‘Iz moje obitelji je barem desetak muških i jedna djevojka bilo na prvoj crti bojišta i nakon rata se vratili na posao… Užasno je da ljudima nije sramota biti parazit! Propali smo kao nacija jer se mentalitet promijenio na najgore!’, napisao nam je Stjepan.

Neki su ukazali na neke druge probleme braniteljske populacije. ‘Problem je taj da oni znaju vrlo dobro tko su istinski branitelji, a tko su lažni branitelji i oni su podobna skupina za dobivanje naših novaca od pravih branitelja. Je li netko izašao van i pitao nas prave branitelje kako živimo? Bitno kada netko napravi suicid da dobije zastavu. Nitko se nije pitao zašto se branitelji ubijaju. Da uhljebi imaju njihov dio’, smatra Tomo.

Mnogi problem vide u načinu na koji su se svojedobno dijelili braniteljski statusi pa se pitaju kako ista prava može imati netko tko je proveo cijeli rat na najkrvavijim bojišnicama i onaj koji bojišnicu nije ni vidio. ‘Pod hitno treba napraviti reviziju svih braniteljskih penzija, pozatvarati sve one koje već godinama uživaju istu, a nisu zaslužili, pozatvarati sve doktore i kojekakve kvazi komisije koje su im odobrili mirovine uz mito. Kad se to napravi bit će mirovine za one koji su je zaslužili, a bit će i za ostale’, smatra Perica.

S njime se slaže i Gianna koja ističe razlog zbog kojeg je mali broj branitelja tražio reintegraciju u tržište rada. ‘Nakon toliko godina nije učinjena jedina prava stvar… A to je napraviti listu pravih branitelja i onih koji su tu profitirali lažnim dokumentima… Ne može biti branitelj netko tko je kuhao ručak u debeloj pozadini od prve linije bojišta ili onaj tko je čuvao vojni aerodrom u Puli. Malo tko je trazio integraciju u tržiste rada kada je braniteljska naknada bila veća od plaće… Dovoljno…’, napisala je u svom komentaru.

Neki čitatelji ističu ono što se toliko puta ponavljalo u hrvatskoj javnosti. ‘Da je bilo toliko branitelja koliko ih uživa u mirovini ne bi rat toliko trajao. Žao mi je mladosti koja svoj život dade. Za koga, za šta? Da bi im žene i djeca živjeli s minimalnim primanjima dok pojedine udovice iz druge države uživaju dobre mirovine… Imaju sve povlastice, a muževi se nisu borili u RH niti u njoj izgubili život’, piše Bernarda.

Neki postavljaju pitanje – a što s ostalim ranjivim skupinama društva? ‘Ako oni žive u iznimno teškoj i nezavidnoj situaciji kako je starima bez primanja, nezaposlenima, podstanarima, ljudima koji idu raditi i ne dobiju mjesecima plaću, koji rade za 3000 kn, koji sanjaju o godišnjem odmoru, koji ne mogu platiti djetetu fakultet, koji se boje biti bolesni ili umrijeti… Toliko ste si podijelili bez kontrole i dalje to radite pa se nemojte čuditi što ste teški ljudima koji moraju raditi za vas i za sebe’, zaključila je Luca.

Upravo je to sudbina koju je doživjela Milena. ‘I ja sam izrazito ranjiva i bolesna nakon 40 godina rada i 2200 kuna, a kontejneri su mi često preduboki da dohvatim flašu. Vjerujem da nas neće prozvati Europa’, napisala nam je.

Neki su na strani ministra Medveda i poručuju Europskoj komisiji da, citiramo, ‘jede govna’. ‘Tko su oni da govore za naše branitelje i invalide’, pita se Tanja.

Njezino mišljenje dijeli i Josip. ‘Europska komisija nije branila suverenitet Republike Hrvatske i nema što da kaže protiv naših hrvatskih branitelja koji su Hrvatsku branili krvlju, čašću i ljubavi za svoju zemlju onda kada je Europa vikala ‘Embargo na oružje Hrvatskoj” i sada ta EK ima uopće obraza da nešto kaže protiv primanja i mirovina hrvatskih branitelja i naših patriota i rodoljuba’, žustro je prokomentirao.

Ovaj osvrt završit ćemo komentarom jednog branitelja koji bi dao sve da vrati svoje zdravlje. ‘Ako netko želi moju mirovinu od 3600 kn evo mu moje zdravlje, moj karcinom i bolesno srce, 13 tableta dnevno, sve mu dam, vratite mi samo moje zdravlje da mogu otići van delati i prehraniti obitelj’, napisao nam je Josip.