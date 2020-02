ČISTOĆA OVRŠILA VARAŽDINCA: Sud mu zbog mizernog duga naložio da mora platiti 632 kune

M.M. je imao dug od 7,21 kunu prema Čistoći, koja ga je tužila, a Općinski sud u Varaždinu je odlučio da on mora platiti taj dug i još 625 kuna sudskih troškova

Varaždinski Općinski sud je 11. veljače nepravomoćno presudio kako građanin M.M. mora platiti dug od 7,21 kunu Čistoći. On je, stoji u presudi, prošloga kolovoza djelomično podmirio dug, jer je platio 51,24 kune za uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. No, to nije bio cijeli njegov dug, pa je Čistoća odlučila na sud tražiti isplatu preostalog iznosa, piše Varaždinski.

Započeli su s ovršnim postupkom, ali se M.M. žalio, zbog čega je proces završio na Općinskom sudu. Ondje je, pak, priznao da je dužan 7,21 kunu, pa je sud donio odluku da to mora podmiriti. No, osim tog mizernog iznosa, M.M. će morati platiti još i 625 kuna sudskih troškova. Obje strane u sporu imaju osam dana za podnošenje žalbe.

