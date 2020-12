Dok su u Petrinji mapirali štetu dronovima i kamerama teren pogođenog snažnim potresom magnitude 6,2 prema Richteru HGSS-ovci su naišli na srca koje je netko napravio na travnatoj površini među porušenim kućama.

Hrvatska gorska služba spašavanja pomaže u mapiranju šteta nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

The @HrvatskaGSS team assisting with damage mapping after the earthquakes in Croatia. Seeing the destruction gets to you – but then seeing this, must feel truly heart warming. Disaster deployments do impact your mental health and it’s ok to talk about it. #UAVsForGood pic.twitter.com/i7SKLIF18J

— Romeo Durscher (@romeoch) December 31, 2020