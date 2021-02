ĆIRO BLAŽEVIĆ O AFERI KOJA DRMA HRVATSKOM: ‘Cijepio sam se kod Gige u šupi. To je moj banalni uličarski odgovor…’

‘Stavili smo na zid neke značajne ljude koji su se cijepili, a nisu bili na redu. Odlučio sam od svega toga napraviti svoju komediju’

Miroslav Ćiro Blažević objasnio je u razgovoru za N1 televiziju kako se šalio da se cijepio u Srbiji jer su mediji počeli “stavljati pred zid” neke poznate osobe koje su se cijepile prije reda. “Dogodile su se neke stvari koje su mene frapirale. Stavili smo na zid neke značajne ljude koji su se cijepili, a nisu bili na redu. Odlučio sam od svega toga napraviti svoju komediju. Najednom se svi hoćemo cijepiti, a bilo ranije sumnji u cjepivo. Ja sam uvijek znao da se treba cijepiti i to preporučam svima onima koji imaju neku sumnju na to cjepivo”, objasnio je.

Rekao je da se cijepio. “Jesam, cijepio sam se i to davno. Kod Gige u šupi. To je moj banalni uličarski odgovor, jer zašto ti moraš znati gdje sam se ja cijepio?”, rekao je Blažević, dodavši da se zezao kad je rekao da se cijepio u Beogradu. Zvali su ga iz Vlade i zamolili da javno kaže da se želi cijepiti, rekao je Ćiro. “Mislili su da imam neke svoje pobornike pa da im kažem da ću se cijepiti. Eto, to su me zvali ljudi iz Vlade zaduženi za šport”, rekao je Ćiro.

ĆIRO BLAŽEVIĆ OTKRIO GDJE SE CIJEPIO:’ Upoznao sam mnogo pametnih. Svi oni koji neće da se cijepe su glupi’

Tko je veći maneken?

“Je l’ misliš da je onaj krupni Peđa iz Sabora treba biti na redu prije mene? Pa kud ćeš većeg manekena od mene, on je za mene mali miš!”, rekao je Blažević. Komentirao je i Luku Burilovića. “On je jedan značajan čovjek. On je od ustanove kojoj je na čelu napravio čudo. I Boras je isto tako jedan značajan čovjek”, dodao je i napomenuo da nema smisla istaknute ljude prozivati što su se cijepili.

Za profesoricu Alemku Markotić rekao je da mu je žao. “Zamisli da si ti doktor i imaš injekciju u kojoj ostane malo. Bi li ti cijepio svoju majku?”, upitao je Ćiro reportera N1.

ĆIRO SE PROTIV KORONAVIRUSA CIJEPIO U SRBIJI: ‘Kako sam reagirao? Raste mi brada i svaki dan sve više sličim na Putina’

Vezan je uz HDZ

Priznao je da je jako vezan uz HDZ i postoji mogućnost da bi bio više kritičan prema Stožeru da je na vlasti SDP-ova Vlada. “Ja sam jako vezan uz taj HDZ. Andrej Plenković vodi zemlju u pravom smjeru. Ono što je Tuđman bio u ratu, on je u miru, a jadan, ovo je gore nego rat, ova pandemija, ovaj potres… Vidiš da je i sam to prebolio, vidiš da je posijedio i sam koliko je odgovoran”, rekao je Blažević.

Dodao je da je premijer u Europskoj uniji zvijezda. “Ja volim i Milanovića, i on je meni jako dobar, ali ne volim ove nove ženice koje su došle u Sabor, imaju dužnost da one stavljaju primjedbe na ovo i ono”, rekao je Blažević.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.