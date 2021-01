Zima, izgleda, polako, ali sigurno stiže. Nakon kišovitog prvog dijela tjedna, u drugom će temperature biti u postupnom padu, a snježne pahulje sve izglednije

Dorian Ribarić u svojoj je tjednoj prognozi za RTL otkrio što nas očekuje ovog tjedna te postoji li mogućnost za snježne pahulje. Nastavak djelovanja prostrane i sporo pokretne ciklone iz Sredozemlja koja nam šalje dosta vlage i ne odviše hladnog zraka. No, zima polako, ali sigurno stiže. Naime, nakon kišovitog prvog dijela tjedna, u drugom će temperature biti u postupnom padu, a snježne pahulje, iako rijetke, sve izglednije su i u nižim područjima.

Ponedjeljak

Početak tjedna uglavnom tmuran na zapadu zemlje i na krajnjem jugu. No, kiše će biti manje nego prošlih dana, uglavnom uz Jadran uz poneki izraženiji pljusak na Kvarneru i oko Istre. Tek slaba rosulja moguća na maglovitom zapadu unutrašnjosti, a u gorskim predjelima slab mokri snijeg. Sunčana razdoblja izglednija pa i razmjerno česta u Slavoniji i na srednjem dijelu Jadrana. Vjetar raznolik, ali ne odviše jak. Puhat će na moru većinom slabo jugo, na srednjem dijelu obale nakratko oštro i lebićada, a na sjevernom navečer prolazno bura. Danju malo hladnije uz temperaturu koji stupanj nižu nego prethodnih dana.

Nastavak tjedna na kopnu

Na kopnu ostaje promjenjivo uz jutarnju maglu i razmjerno hladno. Od utorka poslijepodne sa sve češćom kišom, osobito u noći na srijedu i u prvom dijelu srijede. Pritom će u gorju biti snijega, snježna bi se granica mogla spustiti na zapadu do svega 300-injak metara nadmorske visine, a susnježice će izgledno biti u nizinama središnje i sjeverozapadne Hrvatske. U četvrtak postupan prestanak oborina, te čini se nešto stabilnije razdoblje, ali postupno i sve hladnije. Idući vikend izgleda za sada pravi zimski uz tu i tamo koju pahulju i u nižim predjelima te dnevne maksimalce jedva u manjem plusu, no nije to ništa neuobičajeno za siječanj.

Nastavak tjedna na moru

Na Jadranu se u utorak i srijedu očekuje nova oborinska epizoda. Jugo će opet ojačati, okrenuti na oštro, a u srijedu će posvuda biti i jakog jugozapadnjaka. Moguću su pritom nevere, grmljavina, ponegdje i plavljenje obale. U četvrtak predah od oborina donosi okretanje vjetra na većinom umjerenu tramontanu, a s njom će i malo zahladiti usprkos sunčanim razdobljima. Od petka smo ponovno pod utjecajem ciklone, ali ova će ići nešto južnije pa se u početku ne očekuju jače oborine, tek sporadično na sjevernom Jadranu. Pritom će zapuhati i bura, a nove oborine su izglednije potkraj tjedna.

