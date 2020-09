ČINI SE DA MASKE I FIZIČKA DISTANCA DJELUJU: Statistika otkrila da je više zaražene djece bilo tijekom praznika, a ne u učionicama

Epidemiološke statistike otkrivaju kako je u posljednja dva tjedna praznika bilo zaraženo 25 posto više đaka do 10 godina te 20 posto više đaka od 11 do 20 godina negoli u prva dva tjedna školske godine

Bez obzira na to išla u školu ili ne, djeca će se međusobno družiti i stoga je teško od njih očekivati da se pridržavaju epidemioloških mjera. No, kad ih poštivati moraju, kao recimo u školi, onda maske i održavanje razmaka pomažu. Barem tako kazuje statistika o broju zaraženih školaraca, koja otkriva kako je u prva dva tjedna nove školske godine otkriveno manje zaražene djece, nego li u posljednja dva tjedna praznika.

Konkretno, od 24. kolovoza do 7. rujna zaraza koronavirusom otkrivena je kod 143 djece, a od 7. do 20. rujna kod 106 đaka do 11 godina starosti. U dobnoj skupini od 11 do 20 godina, u posljednja dva tjedna praznika zarazilo se 335 djece, dok je u prva dva tjedna nastave taj broj pao na 268, doznaje 24 sata. Prevedeno u postotke, za vrijeme nastave zabilježeno je 25 posto manje slučajeva zaraze kod djece mlađe od 11 godina te 20 posto manje u dobi od 11 do 20 godina.

Igre s maskama i samoizolacijom

No, pitanje je što će statistika kazivati za dva tjedna. Naime, u nekim je školama u Međimurskoj i Istarskoj županiji ukinuta obveza nošenja maski. Kasnije su školarci u Međimurju zbog pogoršane epidemiološke situacije ponovno morali navući maske na lice. Maske nisu obvezne niti u školama Koprivničko-križevačke županije i dijela Karlovačke županije, a od danas ih ne trebaju nositi ni đaci viših razreda osnovnih škola u Varaždinu.

Promijenila su se i pravila samoizolacije. Naime, kada se negdje otkrije zaraženo dijete, čitav njegov razred i dalje ie u samoizolaciju te prati nastavu online. Samoizolacija i dalje traje 14 dana za kontakte, u što se ubrajaju i dani od testiranja do dobivanja nalaza, dok je za zaraženu djecu bez simptoma samoizolacija skraćena na 10 dana, pod uvjetom da posljednja 24 sata izolacije nemaju nikakvih simptoma.

Birokratiziranje mjerenja temperature

Obvezno je i mjerenje temperature prije polaska u školu, a neke od njih traže od roditelja da svaki dan potpisju potvrdu da njihova djeca nemaju temperaturu. “Ako moj sin ima nastavu u srednjoj školi poslijepodne, a ja sam na poslu, kako da mu potpišem? On redovito mjeri temperaturu, ali kad je u popodnevnom turnusu, ja mu to ne mogu potpisati, i stvara se problem, požalila se jedna majka, dok druga dodaje kako neki roditelji djecu u školu puštaju i sa simptomima, ali i da ima nastavnika kojima nošenje maski na nastavi nije nužnost.

