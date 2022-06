Nakon što je ministar financija Zdravko Marić komentirao aferu o kojoj je prvi pisao Net.hr, novinarka portala Oštro za N1 istaknula je kako je se čini "da je on priznao da je primio nedopušteni dar - u najmanju ruku"

Marić je sobu platio 291 euro za noć umjesto više od 1000 eura po noći koliko inače košta smještaj u kojem je ministar odsjeo. Hotel je u vlasništvu tvrtke Jadranka koja je povezana s ruskim vlasnicima, a o sankcijama odlučuje, uz ostale, upravo ministar Marić. Također, Jadranka je dobivala i povlaštene kredite državnog HBOR-a gdje je ministar Marić šef Nadzornog odbora. Ministar je kazao kako su se krediti Jadranki događali prije njegova mandata, a za vrijeme dok je on tu događale su se samo dvije odluke o zamjeni kolaterala na postojeće plasmane.

Marić popust ne smatra spornim

Ovako velik popust, cijenu triput veću od one za "obične" goste Marić ne smatra spornim. Marić kaže da je rezervirao jeftiniji smještaj, ali mu je hotel sam ponudio skuplju sobu. "Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenica", rekao je Marić.

"I ta situacija i takva kakva je, unaprjeđenje smještajne jedinice ne dovodi me niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokompaniji, što je također nerijetki slučaj. Naravno da se to ne događa svima i nije to vezano samo za nekog tko je ministar", rekao je.

U najmanju ruku priznao da je dobio nedopušten dar

Istraživačka novinarka portala Oštro Mašenjka Bačić za N1 ističe da cijelu priču istražuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. “Meni se čini da je on priznao da je primio nedopušteni dar u najmanju ruku.” Bačić pojašnjava da po zakonu dužnosnici ne smiji primiti dar vrijedniji od 500 kuna. “Ovo je iznos od 3500 eura, ako je on tu boravio četiri noći po toj cijeni.”

Navela je da su ministra više puta tražili račun, no on to nije učinio. “Na građanima je da prosude koliko je to što ministar govori uvjerljivo. U ljeto 2019., u pretpandemijskoj sezoni, ministar je u početku ili prema sredini sezone platio 291 euro smještaj u sobi koja vrijedi 1165 eura”, kazala je Bačić. “Važno je da ministar pokaže račun ili barem izvadak iz bankovnog računa”, smatra novinarka Bačić.