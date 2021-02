Ovo nije priča o ‘da se ne baci’ cijepljenju nego o konkretnom slučaju cijepljenja elite preko reda s neuvjerljivim pokušajima pravdanja

Od prošlog tjedna dio javnosti se zgraža nad cijepljenjem “preko štele”, odnosno cijepljenjem preko reda kada cjepivo ne dobivaju oni koji bi trebali nego oni koji imaju dobra poznanstva s nekim iz zdravstva. Ili pak iz politike.

RTL-ova Potraga otkrila je da, dok mnogi stari i bolesni još čekaju svoj red na cijepljenje, 15-ak direktora karlovačkih tvrtki svoje doze primilo je među prvima. Među njima se cijepio i Ivan Klešić, glavni državni revizor. Inače, Klešić je bivši HDZ-ovac, a cijepljenje u Gospodarskoj komori organizirao je HDZ-ov ravnatelj karlovačkog Zavoda za javno zdravstvo. I da, on je na taj posao došao upravo iz Državnog ureda za reviziju.

Premda mjesec dana za cijepljenje nitko nije znao, oni se danas pravdaju da su htjeli promovirati cijepljenje. Kako objašnjava Potjera, ovo nije priča o “da se ne baci” cijepljenju nego o konkretnom slučaju cijepljenja elite preko reda s neuvjerljivim pokušajima pravdanja. Tragom informacije koju su RTL-ovi novinari dobili – jučer su proveli dan u Karlovačkoj županiji, te je dobar dio proveden na telefonu.

Provjeravali su je li moguće da je još u siječnju u Gospodarskoj komori, kada su tek dolazile prve doze Pfizerova cjepiva, organiziralo cijepljenje poduzetnika i njima bliskih osoba.

‘Jednostavno idem i cijepim se, što sad?’

Ugledni ozaljski poduzetnik Stjepan Basar, HDZ-ov dogradonačelnik Ozlja te predsjednik ozaljske Gradske organizacije i protukandidat Nadi Murganić na nedavnim unutarstranačkim izborima, jedan je od cijepljenih. K tome, valja istaknuti da je Basar i šef ozaljskog Stožera civilne zaštite.

“Da, bio sam na cijepljenju! Pa trebao je biti moj partner cijepljen iz firme jer mi smo dvojica suvlasnici. On je tamo u nekom odboru budući da je on prebolio prije toga COVID pa je pitao mene hoću se ja cijepiti umjesto njega. Ja sam rekao hoću”, objasnio je telefonski Basar pa je kasnije objasnio i pred kamerom.

“Zvao mene partner kaže – Hoćeš se cijepiti, ja rekoh pa hoću. Kaže, mene su zvali da se cijepim, a ja sam prebolio koronu i onda sam ja pitao je li može moj partner, rekli su da može i sad ti ako hoćeš možeš i tako sam se ja”, rekao je pred kamerom.

Pojašnjava da su partnera na cijepljenje zvali čelnici Gospodarske komore u Karlovcu pa su tamo došli i čekali na cijepljenje. Basar veli da ga je “cijepio neki doktor”, a upitan je li bio svjestan da nešto krivo radi, odgovara: “Pa nisam uopće o tome ja razmišljao. Mislim ok, ja spadam u rizičnu skupinu, bilo mi je u interesu da se cijepim čim prije. Cijepio sam se kako sam preko 60 godina na neki tetanus, zovu dođi na cijepljenje tetanusa pa sam išao. Ja jednostavno idem i cijepim se, što sad”.

Šef Stožera koji se ne drži propisa

Basar je i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Ozlja. “To je minorna, bilo je to ono u onom prvom lockdownu, tu smo mi puno radili, sad se to poslije sve centraliziralo na neki način na županijski, a mi smo tu praktički…”, odgovorio je Basar na što je novinarka konstatirala da bi s tom funkcijom trebali biti neka moralna vertikala i netko tko se drži nekakvih propisa.

“A čujte morao bi pa nisam, na kraju je ispalo da nisam”, odgovorio je Basar. Zbilo se to 20. siječnja, dva dana nakon što su se cijepila 52 saborska zastupnika te njih nekoliko odbilo uz tvrdnju da postoje oni kojima je cjepivo potrebnije. “Evo moja punica na primjer je rekla isto da bi se i ona cijepila. Punica nije bila ljuta što sam cijepio prije nje. A cijepit će se i ona”, ustvrdio je Basar. Kada se cijepio njezin zet, trebali su se cijepiti samo zdravstveni radnici kao i djelatnici i štićenici domova za starije.

“Mislim da nije to greška neka tako velika kad uzmete u obzir da tada se nije još imalo saznanja da će biti problema tako velikih s isporukom cjepiva. Pa žao mi je što nisam razmišljao na takav način jednostavno je takvo okruženje bilo da mi nije uopće palo na pamet”, kazao je Basar.

A Basarovo okruženje na cijepljenju bili su ugledni poduzetnici i vitalni dobrostojeći ljudi koji su mirno čekali povlaštenu dozu.

Cijepio se i Vidoševićev miljenik

Šef HS Produkta nije RTL-ovoj Potragi dao dozvolu da objave razgovor s njim, no priznao je da je i on jedan od cijepljenih u Gospodarskoj komori. Novinari su zvali predsjednika Karlovačke komore jer red bi bio čuti što ima za reći organizator prekorednog cijepljenja, no na poziv i poruke nije odgovarao. Novinarima su objasnili da je na sastanku.

Riječ je o Zlatku Kuzmanu, šefu karlovačke Gospodarske komore koji je tamo već sedmi mandat zaredom. Upućeni kažu da je bio miljenik Nadana Vidoševića te mu nije odmogla ni činjenica što je, premda ne u stranci, vatreni navijač HDZ-a.

Novinari Potrage bili su uporni u namjeri da im odgovorni pojasne kako je moguće da se dogodilo masovno cijepljenje prije reda. Sljedeći na redu je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo koji je u suradnji s Komorom proveo cijepljenje. Branko Zoretić je mlada nada HDZ-a, magistar ekonomije koji je na mjesto ravnatelja Zavoda došao prije tri mjeseca.

Govore da su događaj mislili podijeliti s javnosti, ali…

Zoretić je mjesec dana nakon imenovanja za ravnatelja izabran i za potpredsjednika županijske organizacije HDZ-a čija je predsjednica bivša ministrica Nada Murganić. Novinari su ponovno na telefonu, a šef Komore je i dalje na sastanku, baš kao i ravnatelj karlovačkog Zavoda. Nije poznato jesu li bili na istom sastanku, međutim, jedan od njih dvojice je na kraju pristao stati pred kamere. Zoretić govori da je sve to trebalo biti u svrhu promocije cijepljenja.

“I prema njima je od strane Komore upućen jedan takav vid suradnje da bi oni svojim primjerom htjeli potaknuti i ostale naše sugrađane na cijepljenje. Znači samo cijepljenje to je bilo sredinom siječnja kad smo krenuli u to. Bila je složena već špranca vezano za to medijsko priopćenje i prema široj populaciji, međutim par dana nakon toga su drastično smanjena isporuke odnosno same količina i tada smo smatrali da ne bi bilo pravo vrijeme da idemo s takvom objavom i da ćemo to napraviti nakon docjepljivanja odnosno nakon druge doze da će se izaći sa slikama”, izjasnio se Zoretić.

Vratimo se na informaciju s početka priče – ovo se cijepljenje dogodilo dva dana prije prve najave nestašice cjepiva. Imali su dva dana vremena objaviti da su se poduzetnici cijepili zbog promocije. Ali nisu. Također – da je bila riječ o promociji, na promociju bi valjda bili pozvani i novinari. Drugu dozu cjepiva u Komori su primili prije sedam dana. I opet ništa od objave promocije.

“Eto su drugu dozu dobili prošli tjedan i sad svi smo svjedoci ovih dana medijskih natpisa i ovog prekorednog, hajmo ga nazvati, cijepljenja i onda smo odlučili da nećemo ići s tom objavom van da te osobe koje su stvarno svojim primjerom htjele pokazati da cijepljenje nije štetno, nismo ih htjeli izlagati medijski natpisima”, govori Zoretić.

‘Nema tu ništa sporno’

Zoretić nije bio siguran je li na cijepljenju bilo 15 ili 18 osoba. Siguran je da su bile samo tri bočice Pfizerova cjepiva. “Ovdje se ne radi o tome da smo mi nekome nešto uskratili, ovdje se išlo u promociju cjepiva. Znači to je jedan jedini razlog znači nema toga da smo mi tu špekulirali dat ćemo njima, nećemo dati nekome drugom, to je potpuno kriva konstatacija”, kazao je Zoretić.

Novinarka RTL-a pitala je Zoretića može li se povući paralela po stranačkoj vezi jer je on iz HDZ-a na što je on odgovorio “da to nema nikakve veze”. “Ja ne znam koje su to tamo sve osobe bile vjerojatno ima i osoba druge stranačke pripadnosti”, odlučan je Zoretić. Moguće je da na cijepljenju nisu bile samo osobe iz HDZ-a, ali ono što je sigurno jest da nije bilo nikoga iz prioritetnih skupina. Upitan jesu li nadređeni u HZJZ-u znali da se to tu događa, Zoretić kaže da jesu.

“Znači samopromocija, nama je bilo u svrhu promocije. Jesmo li ih obavijest da se radilo o toj kampanji znači ne. Ne”, kaže Zorić. Dakle, nisu morali tražiti dozvolu da će određeni broj cjepiva potrošiti u reklamne svrhe, a već su postojali strogi napuci da se ljudi cijepe po prioritetu. “U onom tjednu kada su se cijepili i Sabor i Vlada, svi znači svojim primjerom, nije bilo rečeno striktno da se ne smije kampanja, nije bilo naznačeno koje količine cjepiva mi možemo ili ne možemo potrošiti (…) Ja smatram da je ovo bilo u redu i stvarno ne vidim ništa sporno. Kad su bile te smanjene količine smatrali smo da onda nakon što prime drugu dozu ići u javnu objavu”, rekao je Zoretić.

Priča postaje sve bizarnija

Javne objave nikada nije bilo, ali su odlučili s njom izaći tek nakon upita Potrage. Jučer ujutro novinari su snimili Basara, Zoretića i Kuzmana te zvali i slali poruke od prije podneva u par navrata. U 13:26 ugurali su se u redovno izvješće o stanju sa zaraženima u županiji pod izlikom da se “brojni novinari zanimaju” pa nek onda novinari saznaju da se 15 gospodarstvenika cijepilo. Nisu naveli ni kada točno, niti tko se cijepio, pod kojim okolnostima… Mislili su da će sanirati štetu ako tu informaciju objave prije RTL-ove Potrage. Kažu da ne mogu otkriti tko se točno cijepio u Komori zbog zaštite podataka, a ono što su novinari doznali jest da je šef karlovačke Komore poslao poziv svim članovima Gospodarskog vijeća.

Na tom popisu bilo je 17 osoba, među njima i on sam. Novinari su također doznali da su neki od tih članova pokušali u popis za cijepljenje ubaciti i svoju obitelj, rodbinu, prijatelje. Koliko je cijela priča bizarna govori i činjenica da novinari nisu mogli dobiti podatak tko se sve cijepio zbog navodne zaštite podataka dok istodobno tvrde da je riječ o ljudima koji su javno trebali promovirati cijepljenje. Novinari Potrage provjeravali su najvažniju informaciju koju su dobili. Pitali su Basara je li se cijepio i glavni državni revizor Klešić.

“A ne znam. Pa ne sjećam se da sam ga vidio, ne znam baš ja da sam vidio. Pa dobro, znam, ali to je ono baš izbjegava da se družimo, obaviš svoje, ideš kad te puste i to je to”, rekao je Basar.

Je li se cijepio glavni državni revizor?

Ivan Klešić je 2010. postao glavni državni revizor, što je odluka Sabora. Tada se ispisao iz HDZ-a. Rođen je u Koritinji kod Karlovca. Ravnatelj karlovačkog Zavoda za javno zdravstvo, sjećate se – je magistar ekonomije. No, nismo vam rekli da je na ovo mjesto došao nakon što je kao revizor radio u Državnom uredu za reviziju. Zoretić kaže da nema informaciju da se Klešić cijepio.

“Ja stvarno ne znam koje su sve osobe bile tamo na popisu”, kazao je Zoretić. Glavni državni revizor, Karlovčanin, bivši HDZ-ovac, cijepio se u karlovačkoj Gospodarskoj komori kojom predsjeda čovjek blizak HDZ-u, a cijepljenje je proveo HDZ-ov ravnatelj i bivši zaposlenik Državnog ureda za reviziju. A evo i odgovora Ureda za reviziju:

“Gospodin Klešić je u siječnju 2021. kontaktirao, prema svom mjestu prebivališta, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije u vezi cijepljenja, s obzirom na to da je u rizičnoj skupini, ima 66 godina, visoki je državni dužnosnik koji svakodnevno u obavljanju poslova dolazi u kontakt s više osoba, a od bolesti COVID-19 oboljeli su njegovi najbliži suradnici: šef kabineta, dva pomoćnika, načelnica i vozač. Upućen je na cijepljenje u Hrvatsku gospodarsku komoru, Županijska komora Karlovac”.

Ministar Vili Beroš je najavio da će prekoredno cijepljenje istražiti, sa čim mu je Potraga definitivno mogla pomoći pa da se sazna kakve posljedice donosi ovakav moralni pad osoba koje bi po svojim funkcijama trebale biti moralni primjeri.

