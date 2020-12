CIJEPLJENJE U DALMACIJI BEZ NUSPOJAVA: Umirovljenik ušao u povijest: ‘Jedva čekan primit drugu dozu pa da odem u kafić’

U Domu su mu rekli da nuspojava ne bi trebalo biti, iz sobe ionako ne može izlaziti zbog aktualnih pravila, a ako dobije temperaturu, treba se odmah javiti u ambulantu

U Domu za starije i nemoćne na Zenti cijepilo se prvog dana šestero korisnika, i to tri žene i tri muškarca.

“Svi su oni dobro, nitko, za sada, nema nikakve nuspojave i noć im je protekla u najboljem redu”, rekla je Jelena Tukić, glavna medicinska sestra doma na Zenti za Slobodnu Dalmaciju.

Nakon cijepljenih u Zenti, na red je došlo i šestero djelatnika KBC-a Split.

PLENKOVIĆA SU U DRUGOM TJEDNU BOLESTI VOZILI NA JORDANOVAC: Imao je komplikacije od koronavirus, početak upale pluća

“Jučer ujutro nazvali smo KBC Split i rečeno nam je da je svih šest cijepljenih djelatnika bolnice imalo mirnu noć, odnosno da nisu imali nikakve nuspojave”, kazala je prim. dr. sc. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ).

Umirovljenik koji je ušao u povijest

Umirovljenik Zoran Biluš (79), koji je prvi u Splitsko-dalmatinskoj županiji primio cjepivo protiv COVID-a 19, kaže da se osjeća odlično.

“Virova san u ovo od prvog dana i drago mi je šta san ljudima na neki način da primjer da se i oni cijepe ako imaju mogućnost jer je to dobra stvar i jedino tako možemo ovu koronu poslat kvragu. Puno ljudi me zvalo, mojih vršnjaka, pitalo me kako je to i rekli su da će i oni pristat na cijepljenje. Posli mene je u Domu umirovljenika na Zenti, ovde di i ja živin zadnjih devet godina, cijepljeno još pet osoba, a mislim da će svi doć na red”, vjeruje Biluš, umirovljeni invalid Domovinskog rata.

NA SNAGU STUPA REGISTRAR ONIH KOJI ĆE SE ODBITI CIJEPITI PROTIV COVIDA: ‘Ovo je jedini način da pobijedimo…’

Jedva čeka popiti kavu u kafiću

U Domu su mu rekli da nuspojava ne bi trebalo biti, iz sobe ionako ne može izlaziti zbog aktualnih pravila, a ako dobije temperaturu, treba se odmah javiti u ambulantu.

“Ništa mi nije, stvarno, ne sićan se uopće kad san zadnji put ima fibru u životu! Jedino su me malo novinari umeli, cili dan zovu, ali zna san da ću to morat pritrpit”, sa smiješkom je rekao Zoran.

“Osobno jedva čekan primit i drugu dozu cjepiva, pa kad to sve lipo proradi, a prestane lockdown, otić popit kafu u kafić “Treće poluvrijeme” i slušat one pametne batude mojih prijatelja i poznanika”, iskreno govori Zoran Biluš.

ŽELITE I DALJE PUTOVATI, IĆI U KINO I NA KONCERTE? Možda će vam ipak trebati potvrda o cijepljenju; ‘Nešto će sigurno biti’

Bez nuspojava

U Splitsko-dalmatinskoj županiji, nakon korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Zenta Zorana Biluša, među prvima je cjepivo protiv COVID-a 19 primio predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split prof. dr. Ivo Ivić.

“Osjećam se odlično, evo me u bolnici obavljam redoviti posao kao i svaki dan. Apsolutno nisam osjetio ni jednu nuspojavu, osim malo otoka na mjestu uboda igle, što je normalno”, govori prof. Ivić.

Do 19 sati jučer cijepljeno je 443 zdravstvena djelatnika i 1711 štićenika i djelatnika Domova za starije i nemoćne. U prvoj fazi cijepe se zdravstveni djelatnici i korisnici domova za starije, a nakon toga cjepivo će se distribuirati liječnicima obiteljske medicine.

PREBOLJELI STE COVID I SADA NISTE SIGURNI TREBATE LI SE CIJEPITI? Evo što kaže šef naše agencije lijekova, dotakao se i pitanja trudnica

Očekuje se da će do druge polovice siječnja doći i Modernino cjepivo koje će moći stajati u frižideru do 30 dana.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.