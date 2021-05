CIJEPLJEN SVAKI PETI GRAĐANIN HRVATSKE: 21 % odraslog stanovništva primilo je najmanje jednu dozu

Najveći obuhvat cijepljenjem postignut je u dobnoj skupini osoba od 70 godina i više

Prema podacima s platforme eCijepih, na dan 30. travnja 2021. godine, u Hrvatskoj je 20.9 % odraslog stanovništva primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19. Do sada je, sukladno Planu cijepljenja kojeg provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, cijepljen svaki peti građanin Hrvatske, priopćili su iz HZJZ-a.

Najveći obuhvat cijepljenjem postignut je u dobnoj skupini osoba od 70 godina i više, od kojih je 54 % osoba primilo najmanje prvu dozu cjepiva. Ovo su podaci koji pokazuju kako obuhvat cijepljenja raste s posebnom pažnjom prema našim najugroženijim građanima.

Povećava se broj cjepnih mjesta u Hrvatskoj

U razdoblju od 27. prosinca 2020. do 30. travnja 2021. do sada je u Hrvatskoj utrošeno 901.120 doza cjepiva, a s obzirom na velik broj doza cjepiva koje stižu tijekom svibnja i u lipnju, dinamika cijepljenja će omogućiti cijepljenje više od 1.848.462 osobe do kraja lipnja, odnosno više od 55 % odraslih osoba.

Prema podacima iz središnjeg registra cijepljenih osoba e-Cijepih, 30.4. je utrošeno čak 28.394 doza dok je 29.4. ostvaren apsolutni rekord u cijepljenju s apliciranih 46.887 samo u jednom danu.

“Svakodnevno praćenje tijeka cijepljenja u Republici Hrvatskoj omogućuje nam da i nadalje učinkovito upravljamo organizacijom i provođenjem programa cijepljenja u kojem nam je cilj do kraja lipnja cijepiti više od polovine punoljetnih građana naše zemlje”, ističe ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i dodaje: “Od idućeg tjedna povećava se broj cjepnih mjesta u cijeloj zemlji i obuhvat cijepljenih građana, jer nam pristižu znatno veće količine cjepiva svih vrsta u odnosu na dosadašnje razdoblje. Organizacijski i kadrovski smo, uz potporu ministarstva zdravstva i svih dionika zdravstvenog sustava, pripremili sve uvjete za uspješnu kampanju cijepljenja.”

