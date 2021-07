Izvršeni direktor Udruge Glas poduzetnika (UGP) Dražen Oreščanin kaže da je ta udruga provela anketu među svojim članovima kako bi utvrdili koliki je postotak cijepljenih protiv covida-19.

"UGP je najveća neprisilna udruga poduzetnika i poslodavaca u Hrvatskoj s oko 17.500 članova. Napravili smo anketu na koju je odgovorilo oko 1.500 članove udruge, što je reprezentativan uzorak, jer kada se rade recimo ankete o popularnosti stranke, rade se na oko 600 do 800 ispitanika. Prema toj anketi, 54 posto članova UGP-a je cijepljeno, još 5 posto ih se planira cijepiti, 10 posto je preboljelo i preostalih 30 posto ne planira se cijepiti”, rekao je Oreščanin gostujući na televiziji N1. Time se osvrnuo na Vladini uvjetovanje davanja potpora poduzetnicima procijepljenošću njihovih zaposlenika.

'Krivac se traži na pogrešnom mjestu'

"Ako to usporedimo s ministarstvom zdravstva u kojemu je cijepljeno manje od 35 posto ljudi, to su ustvari jako dobri pokazatelji. Anketa je pokazala da sve ove priče koje potječu od izvjesnog ministra gospodarstva, premijera i drugih ministara da poduzetnici nisu odgovorni, da bi mogli ugroziti sezonu, da se uvjetuju potpore cijepljenjem su besmislene. Traži se krivac na potpuno pogrešnom mjestu", kazao je.

Naglasio je da anketa pokazuje kako su poduzetnici odgovorni te dodao da podržavaju i one poduzetnike koji su izjavili da se neće cijepiti jer svatko ima pravo na osobni izbor.

“Ako država smatra da se svi moraju cijepiti, onda država to treba zakonski riješiti i svima naložiti da se cijepe, a ne ići ovako selektivno i praktički diskriminirati zaposlene u privatnom sektoru", naglasio je Oreščanin.

'Po Zakonu zaposlenika ne smiješ pitati je li cijepljen'

"Svi ti zahtjevi su po nama suludi jer je to zadiranje u ljudska prava, ustavna prava i privatnost zaposlenika. Poslodavac to niti smije niti bi trebao raditi, niti bi smio raditi po Rezoluciji Europe. Izričito se tražilo od svih država EU da po cijepljenju nema diskriminacije prema nikome", dodao je.

Oreščanin ističe da poslodavci nemaju pravo pitati svoje zaposlenike jesu li se cijepili.

"Po Zakonu o radu svog zaposlenika ne smiješ pitati je li cijepljen. Kad zapošljavaš mladu osobu, ako je žena, ne smiješ je pitati je li trudna ili planira trudnoću. Ako prekršiš zakon, onda te bilo tko kao poslodavca može tužiti”, rekao je dodavši kako u ovoj krizi Vlada nije pokazala smisla za samokritičnost i iskrenost.

Vlada potiho želi ukinuti potpore poduzetnicima?

""Ako primjećujete, u njihovoj komunikaciji oni su uvijek napravili sve savršeno i uvijek je krivac netko drugi. Sada je cijela Hrvatska u zelenom. To je zasluga Vlade, a ne građana koji su bili odgovorni. Tko će biti odgovorni ako dođe delta soj? Bit će krivi građani jer su neodgovorni i jer se nisu cijepili”, kazao je Oreščanin na N1.

On smatra da bi se priznavanjem greške dijelom moglo vratiti povjerenje. Smatra i da u pozadini uvjetovanja potpora stoji namjera da se one potiho ukinu u potpunosti.

Zašto onda ne kažu da od 1. srpnja nema potpora, davali smo 16 mjeseci i to je to, nego idu u smjeru koji je pogrešan, neprovediv i diskriminatoran. To je velika greška. Trebaju biti hrabri i reći da nema više para ni potpora”, kazao je Oreščanin.