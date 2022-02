Sve je više slučajeva u kojima su se ljudi cijepili, pa čak i booster dozom, ili su i preboljeli covid, ali svejedno se ponovno zaraze covidom.

Prema pravilima HZJZ-a, takva osoba treba se opet cijepiti. Starijima od 65 i teško bolesnima preporučuje se cijepljenje s obje doze dva do tri mjeseca nakon zaraze. Ostalima se to preporučuje tri do šest mjeseci nakon preboljenja, jednom dozom. Tu je riječ o osobama koje su se prvo cijepile pa onda zarazile. One koji su se prvo zarazili, a nakon toga cijepili i dalje se smatra još bolje zaštićenima. Oni booster, ako to žele, mogu primiti šest mjeseci nakon cijepljenja, doznaje Dnevnik Nove TV.

Najbolje se prolazi s booster dozom

Što se covid potvrda tiče, "najgore" ćete proći samo s preboljenjem. Takva potvrda za Europsku uniju vrijedi šest mjeseci. S cijepljenjem vrijedi devet, a pravila pokazuju da se najviše "isplati" booster doza jer vam uz nju potvrda vrijedi godinu dana.

Omikronom se mogu zaraziti i cijepljeni i oni koji su dobili treću dozu i preboljeli, ali takve osobe imaju samo blage simptome. Mnogi se ipak pitaju koliko su uopće opravdane covid potvrde u smislu širenja zaraze uz omikron.

Nema odustajanja od covid potvrda

Miroslav Venus, predsjednik Epidemiološkog društva, potkraj je siječnja rekao da su covid potvrde imale smisla onda kad su uvedene i sigurno su spriječile određena zaražavanja, no pojavom omikrona one sve manje imaju smisla, jer vidimo visoke udjele pozitivnih u ukupnom broju testiranih.

No, u Hrvatskoj se od potvrda zasad ne odustaje. Neke europske zemlje s većim postocima cijepljenih poput Danske i Irske su ih ukinule, a nedavno i Češka te Litva. Hrvatska je tu i dalje među naslabijima, prema ECDC-u s 55 posto cijepljenih jednom dozom među stanovništvom.

Ipak, ovaj tjedan došlo je i do jedne izmjene u mjerama, pa se sada opet i na nekim događajima gdje svi imaju covid potvrde moraju opet nositi maske.