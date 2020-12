CIJEPILI MILIJUN LJUDI U 10 DANA; Božinović o mogućem uvođenju ‘zelene karte’: ‘Ne bih se iznenadio ako EU uspostavi neke kriterije’

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 2763 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 15957

U Hrvatskoj je 2843 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 291

Ukupno su preminule 3394 osobe

U svijetu je zabilježeno 78.380.027 zaraženih

Oporavilo se 55.148.950, a preminulo je 1.724.394

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Već je cijepljeno milijun Amerikanaca

7:01 – Već je milijun Amerikanaca primilo prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa, objavio je u srijedu direktor glavne savezne agencije za javno zdravstvo Robert Redfield. SAD je danas prešao važan prag, “lokalne vlasti su objavile da je više od milijun ljudi primilo prvu dozu cjepiva protiv covida-19 u kampanji cijepljenja koja je počela prije deset dana”, kazao je on. Glavni savjetnik za vladin program cijepljenja Moncef Slaoui rekao je ipak novinarima da cilj o imunizaciji 20 milijuna ljudi do kraja godine vjerojatno neće biti dostignut. SAD imaju za cilj cijepiti 100 milijuna ljudi prije kraja prvog tromjesečja 2021., a još 100 milijuna do kraja drugog tromjesečja. Robert Redfield je ipak pozvao da se nastave poštivati mjere fizičke distance i nošenje maski. Dva cjepiva, Pfizer-BioNTech i Moderna dosad su odobrena u SAD-u. Glavni američki imunolog Anthony Fauci rekao je u srijedu da bi zemlja, ako se program nastavi bez problema, mogla doseći imunitet od 70 do 85 posto do sljedećeg ljeta. “Do sredine ili kralja ljeta, mislim da ćemo imati, ako to korektno izvedemo, 70 do 85 posto populacije cijepljene”, kazao je u intervjuu za WebMD. “Kada se to dogodi, nad čitavom državom postojat će zaštitni kišobran”, rekao je Fauci koji se javno u utorak cijepio prvom dozom Modernina cjepiva protiv covida-19.

‘Možda ćemo se morati cijepiti sezonski’

7:00 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je jučer u Dnevniku HTV-a da se još ne zna koliko ćemo biti zaštićeni nakon cjepiva. “Prvi su cijepljeni u rujnu i prošlo je premalo vremena. Moguće je da ćemo se morati cijepiti sezonski, kao kod gripe”, poručio je. Objašnjavajući utjecaj mutacije virusa, rekao je da zasad stručnjaci smatraju kako to neće utjecati i da će trenutačno cjepivo štititi od mutiranih sojeva. Istaknuo je kako se očekuje “da mjere počnu djelovati i na broj hospitaliziranih te onih koji su na respiratoru i onih koji na žalost preminu”. “Još imamo visoku incidenciju, a do nekog značajnog popuštanja mjera neće doći prvi tjedan nakon Nove godine, iako više neće biti zabrane napuštanja županija. Sve ostalo će se pažljivo razmotriti”, poručio je primarijus Capak.

Dok Francuska uvodi “zelenu putovnicu” za one koji su cijepljeni, ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović u Dnevniku Nove TV rekao je da je svaka država po tom pitanju suverena. “Rekli smo da će cijepljenje biti dobrovoljno, no ne bih se iznenadio ako na razini EU-a se uspostave neki kriteriji, prije svega, vezani za putovanje između država članica. A i ne bi to bio presedan, tako je u nizu afričkih zemalja u koje se ne može doći ako niste cijepljeni protiv malarije”, rekao je Božinović.

Kaže da policajci neće ići po kućama i kucati na vrata građana za Božić. “Postoji nešto što je standard kad govorimo o zaštiti javnog reda i mira. Kad netko nekome smeta, to i danas i u ovom trenutku, policija intervenira zbog toga. Po osnovi prijave susjeda policija djeluje svakodnevno”, naveo je i dodao da će on Božić provesti doma sa suprugom.