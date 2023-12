Uoči ovog Božića odojak je postao luksuzno blagdansko jelo. Prošle je godine cijena bila na nekim mjestima i do pet eura manja, piše u nedjelju Jutarnji list.

Drugi je vikend u prosincu, a cijena kilograma već se popela na deset, pa čak i 12 eura, a mesari kažu kako se ne treba čuditi ako do Božića budu još i više.

Takva je trenutno situacija na tržištu, pravdaju se mesari, pa kako neće i meso biti skuplje?

Cijene uoči Božića - odojak 12 eura

"Ma tko hoće, kupit će kilu, dvije, koliko god trebalo platiti za njih. Iskreno, ne brinem se previše", govori nam kroz osmijeh mesar na zagrebačkom Dolcu dok pakira meso i pruža ga mušteriji. Pet drugih koji nestrpljivo čekaju u redu ne daju mu vremena za razgovor. Većina njih i dalje ne kupuje odojak, ali zbog cijena već negoduju. Nekima je i dosadilo odgovarati na pitanja znatiželjnika pa su, uz redovite cijene mesa, selotejpom na staklo hladnjaka zalijepili i list papira s cijenom odojka.

"Ljudi dolaze svakodnevno i raspituju se o cijenama i količini koju imamo, ali da netko već unaprijed naručuje, to ne", kaže. Kupci trenutno još uvijek najčešće traže one ‘uobičajene‘ komade mesa, rijetki kupuju odojak koji će blagdane dočekati u škrinji.

Njegov desetak metara udaljen kolega kaže kako kod njih odojka još ni nema. Stiže sljedeći tjedan, bit će ga dovoljno, ali još uvijek ne želi otkriti po kojoj će ga cijeni ponuditi kupcima. Da će biti veća od prošlogodišnje, potpuno je siguran.

Bakalar odavno stigao i na kontinent, u Slavoniji caruju šarani

Bakalar je odavno stigao i na kontinent, ali u Slavoniji i dalje caruju šarani, piše u nedjelju Večernji list, navodeći da u blagdanske dane raste potrošnja ribe, a u Hrvatskoj se godišnje pojede 22,9 kg po stanovniku, što je ispod europskog prosjeka.

Na zagrebačkoj tržnici Dolac kažu kako je bakalar oko 5 eura skuplji nego lani, a trgovački lanci prodaju ga po cijeni između 35,99 i 40,99 eura (nekadašnjih 308,84 kune), vakuumirana u prosjeku između 42,99 i 47,99 eura (361,58 kuna). Hrvati ga pojedu oko 250 tona.

Kilogram zubaca 26 eura, škarpine i kovača 38, a sušenog, vakuumiranog atlantskog ili norveškog bakalara 60. Da ti srce stane, komentiraju rijetki kupci na zagrebačkoj ribarnici Dolac, no za koji dan neki od “ovisnika” o toj badnjačkoj tradiciji neće ni pitati za cijenu. Iako ni zubatac, škarpina ili kovač nisu za “baciti” – od kile, kad je očistimo, teško će se najesti četveročlana obitelj.

No ovaj “smrdljivac”, poznatiji kao Gadus morhua, nahranit će i njih deset. Za četveročlanu obitelj koja će na Badnjak u Dalmaciji objedovati neku vrstu brodeta od bakalara ili na “crveno”, kako ga spremaju naše none dovoljno je, naime, 400 do 600 grama, a da nitko ne ostane gladan.

A iako se misli da sa svakim novim valom poskupljenja i bakalar odlazi u povijest, barem kad su u pitanju mlađe generacije, prevarili bismo se. Možda ga neće tri dana “toćati”, rehidrirati pa “isprebijati”, usmrdjeti cijelu kuću ili stan, no pita li se Aleksandar Stefanov iz tvrtke Milena iz Višnjana, ne samo da se mladi ne odriču bakalara nego potražnja iz godine u godinu raste.