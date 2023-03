Od danas će na vladinoj aplikaciji "Kretanje cijena" biti sedam novih trgovačkih lanaca. Uz Tommy, Konzum i KTC koji od početka šalju cijene, Vlada je odlučila sama popisati cijene u u drugim lancima.

"Od danas se može vidjeti cijene u deset trgovačkih lanaca. Mi smo od početka imali KTC, Tommy i Konzum, oni su korektno dostavili cijene za oko 350 proizvoda. Imate cijenu potrošačke košarice s krajem godine i 15. ožujka i veseli me da su cijene nešto niže nego potkraj prošle godine. Druge lance smo zvali da se priključe dobrovoljno, ali oni to nisu napravili. Mi smo te cijene popisali i sada će naši građani moći komparirati cijene i vidjeti kome trebaju dati povjerenje", kazao je ministar Davor Filipović te odgovorio na pitanje tko će obavljati posao popisivanja cijena i hoće li biti nekih sankcija za trgovačke lance.

"Nema tu nekog tjeranja. Njima je u interesu biti transparentan i korektan prema potrošačima. Imamo ova tri lanca, a ovi drugi to nisu htjeli. Nije mi jasno zašto, ako ništa ne skrivaju, zašto ne dostave cijene. Ne vidim zašto građani ne bi na jednom mjestu mogli komparirati cijene. Živimo u vremenima krize, a Vlada želi pomoći građanima, mislim da to trebaju činiti i gospodarski subjekti. Po trošku od 200 tisuća kuna angažirali smo specijaliziranu tvrtku da radi posao popisivanja cijena do kraja ove godine”, rekao je Filipović i dodao da je do sada 440.000 puta posjećena stranica.

Mnoge cijene proizvoda su snižene

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u ponedjeljak su izvijestili da aplikacija "Kretanje cijena" pokazuje da je cijena velikog broja proizvoda, njih čak 299, snižena u odnosu na kraj prošle godine, dok je cijena 33 proizvoda porasla, a za njih 747 ostala ista. Odnosi se to na asortiman Tommyja, Konzuma i KTC-a.

Od tih 299 sniženih cijena, samo ih je 19 akcijskih, dok su sve ostale redovne cijene, koje su snižene u odnosu na referentni datum 31. prosinca 2022.

Aplikacija je puštena u rad s glavnim ciljem da se građanima na jednom mjestu omogući uvid u kretanje cijena u trgovačkim lancima te usporedbu cijena u odnosu na 31. prosinac 2022. za ciljane kategorije proizvoda koji čine dio potrošačke košarice.

Iz Ministarstva su naveli da se na toj web stranici transparentno mogu na lak način isfiltrirati i sva poskupljenja.

"Kretanje cijena tako dokazano služi kao kontrolni i korektivni mehanizam koji štiti građane od neopravdanog podizanja maloprodajnih cijena, a svim poslovnim subjektima koji sudjeluju u projektu omogućuje da transparentno objave usporedive cijene s kraja prošle i iz 2023. godine", poručuju iz Ministarstva.