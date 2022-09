Za mjesec i pol dana prestaju vrijediti ljetna pravila u prometu, što znači da nas uskoro očekuje demontaža starih guma i montaža novih, zimski, kojima je cijena u odnosu na prošlogodišnju sezonu porasla za 20 posto. RTL je provjerio isplati li se otići po nove gume u Sloveniju.

Damir Hrnčić, voditelj nabave u trgovini za prodaju guma ističe: "Nekakav prosjek koštanja gume je okvirno 700 kuna, ovisno o dimenziji. To je poskupljenje od cca 140 kuna po gumi, to je prosjek, na četiri gume to bi bilo oko 640 kuna".

Na policama diljem Europe zbog povećanih troškova nove cijene. Trećina čađe, odnosno ugljikovog praha koji je potreban za proizvodnju guma dolazi iz Rusije, a tu je i porast cijene energenata od 150 posto koji utječe i na proizvodnju i na transport guma. "Proces zahtjeva puno energije, transport guma je kompliciran jer one su teške, velike su. Treba puno novca da bi ih se transportiralo iz tvornice do krajnjeg potrošača i kada se sve to stavi u korelaciju to povećanje uopće ne čudi", kaže Darin Janković, direktor analitičke tvrtke za autoindustriju.

"Dosta tvornica je u Rusiji zbog sankcija zatvoreno i proizvodnja je prebačena u neke europske tvornice koje su sad prekapacitirane, uz sve to zajedno problem je i nedostatak radne snage, sve to zajedno diže troškove i uzrokuje veće cijene guma", navodi Hrnčić.

Više hrvatskih nego slovenskih kupaca

Veće su cijene i kod slovenskih trgovaca, koji već godinama pripremaju naše automobile za zimu. Svaki dan ovdje dođe najmanje 150 Hrvata. Unatoč poskupljenju, više ih je nego slovenskih kupaca.

Zagrepčanin Benedikt Kukec govori kako ušteda može biti i do 20 posto. "Prošle godine sam platio euro manje nego sad po gumi za montažu, ali to je i dalje jeftinije nego u Hrvatskoj", kaže.

Vulkanizer iz Slovenije, Franc Furlan govori: "Ovisi od proizvođača do proizvođača, ovisi o tome kad je netko kupio gume. Mi smo naručili za zimu gume krajem prošle godine, i onda je ta cijena bolja nego ako bi netko danas naručivao gume".

Samo u Hrvatskoj na godinu se proda oko milijun i 250 tisuća automobilskih guma, s obzirom na nove cijene, pitanje je hoće li biti tako i ove godine.