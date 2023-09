Počela je sezona kestena. Prvi kesteni stigli su na tržnice, ali cijena im je, kao i gotovo svemu drugome, prilično visoka. Neki smatraju to je zato što ih ove godine neće biti puno. Na zagrebačkim tržnicama prodaju se po šest eura za kilogram.

"Hvala im na tome. Neka ih jedu sami", kazala je za RTL Danas Zagrepčanka Ana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pretjerali su!", dodaje druga gospođa.

"Neka bolest je došla pa vele da kestena nema", kaže Dragica, prodavačica na Trešnjevačkoj tržnici.

Možete ih sakupljati sami, ali ne bez dozvole

Za one kojima je šest eura previše, postoji besplatna i zdrava alternativa: prošetati po šumi i sami sakupiti svoje plodove. No, ni to ne ide bez papirologije točnije dozvole Hrvatskih šuma, koja se ne plaća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fizičke osobe mogu skupiti dnevno do 10 kilograma za vlastite potrebe", kazao je za RTL Hrvoje Brnica, revirnik u Hrvatskim šumama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sakupljanje kestena bez dozvole može skupo koštati, ako vas uhvate. Kazne su izražene još u kunama i iznose od 1000 do 7000 kuna. Inače, kod uličnih prodavača u Zagrebu, najmanja mjerica pečenih kestena košta 2 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Simbol su jeseni, a vrlo su zdravi: '70 posto ljubitelja kestena su žene. Evo zašto'