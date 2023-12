Vrijeme je rasprodaje i ušteda počela su zimska sezonska sniženja koja traju iduća dva mjeseca. Novost je da nakon Nove godine trgovci više ne moraju dvojno iskazati cijene. Ali mnogi će i dalje nastaviti preračunavati u staru valutu, piše Danas.hr.

I nakon Božića Hrvati u trgovini na prvim sezonskim sniženjima. Trgovci su od prošle godine obvezni pokraj snižene cijene staviti i najnižu cijenu u posljednjih 30 dana kako bi se spriječilo da se popust čini većim. Prvi dan od idućih 60 koliko će zimsko sniženje trajati neke nije previše oduševio.

"Uvijek bi mogla biti veća sniženja, ali više volim kupovati online jer su tamo češće veća sniženja", rekao je Filip iz Zagreba.

A da će udarac na džep biti i prestanak dvojnog iskazivanja cijena nakon Nove godine upozoravaju iz udruge za zaštitu potrošača.

"Mi smo tražili da se to dvojno iskazivanje cijena nastavi i u 2024. godini, no ministarstvo je službeno odgovorilo da nema potrebe, da smo mi imali jedan od najdužih porioda. Ministar tvrdi da su se potrošači navikli. No, nisu se navikli jer jednostavno nitko nije ulazio u eurozonu uz ovakvu inflaciju", rekla je Ana Knežević predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Da smo se na euro naviknuli smatra bivši direktor trgovačkog lanca, Slobodan Slošnik.

"Ako odete na tržnicu, vidjet ćete da su cijene skoro sve samo u eurima jer se kumicama više ne da pisati u kunama. Tako da mislim da su se svi već navikli. Možemo računat da u roku 2-3 tjedna kune više eće biti", rekao je Slošnik.

Poštuju li se nova i stara pravila sve će to nadgledati državni inspektori koji uskoro kreću na teren provjeravati trgovce. Lani u ovo doba su obavili 149 nadzora i utvrdili 26 prekršaja.