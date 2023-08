Cijene kupovine, ali i najma novih stanova otišle su u nebesa. Baš zato, država, gradovi i općine kreću u akciju - gradit će stanove za najam, javlja Danas.hr. Država će graditi da bi građanima mogla jeftinije iznajmljivati.

"Mislim da je to pozitivno. Na taj način pomoglo bi se mladim obiteljima koji imaju male plaće i teško dolaze do kredita, mislim da je to odličan potez", rekla je zagrepčanka Eva Brunović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obećanje je jedno, a realizacija je drugo. – Vjerujete li? Najljepše je vjerovati, a sad…", kazala je Anita Odak iz Zagreba.

To je danas očito potreba

Da bi olakšala građanima rješavanje stambenog pitanja, država umjesto subvencija traži bolje rješenje. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić kazao je da država ulazi u "model gradnje stanova za iznajmljivanje uz povoljnu najamninu iz razloga što je to danas očito potreba".

Agent za nekretnine Tomislav Kovačević potvrdio je da su cijene za najam nikad veće. Garsonijera od 25 kvadrata sada se iznajmljuje za 450 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo danas u Zagrebu aktivno je oko 3 i pol tisuće stanova za najam, a obično imamo 5 do 7 upita za određenu nekretninu i dolazimo do toga da danas imamo 15 tisuća ljudi koji traže smještaj u Zagrebu u vidu najma", otkrio je agent.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, cijeli plan trebao bi funkcionirati po principu sličnom modelu POS-a. Država bi, naime, zajedno s gradovima i općinama trebala graditi zgrade koje bi prioritetno bile okrenute iznajmljivannju, a prema stručnjacima, to bi trebalo biti na svakom koraku.

Vlada još ništa ne otkriva

"Konačni broj je teško reći, ali po prvim procjenama što se velikih gradova tiče to je sigurno dvije do tri tisuće stanova", govori Patrick Franolić, stručnjak za nekretnine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vladi još uvijek ne otkrivaju gdje planiraju graditi zgrade i za koliko će novaca iznajmljivati stanove. Najava jeftinih kvadrata stiže prek izbornu godinu.

"Da je država puno inventivnija na kraju mandata to znači da je ovo neka vrsta predizborne kapanje. Međutim, činjenica jest da u mnogim zemljama u zapadnoj Europi građani nisu vlasnici, nego su u najmu tako da me ne bi čudilo da Hrvatska pokušava kopirati isto rješenje", kaže Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.