Prvi put od početka 2014. godine pale su cijene kvadrata u Europskoj uniji. No, prema novim podacima Eurostata, i u drugom tromjesečju, naša zemlja bilježi najveći skok cijena kuća i stanova u Europskoj uniji. Od travnja do lipnja kvadrati su u Hrvatskoj skuplji za čak 13,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, javlja Danas.hr.

Cijene u Hrvatskoj i ostatku Europe

Hrvatsku prate Bugarska i Litva s rastom od gotovo 11 i 9,4 posto. Trend rasta u svim trima zemljama vidi se i u odnosu na prva tri mjeseca ove godine. U Hrvatskoj su nekretnine od tada skuplje za tri i pol posto. Istodobno je stambeni prostor jeftiniji nego lani u devet europskih zemalja, sretni mogu biti Njemačkoj gdje su kvadrati jeftiniji za 9,9 posto i Danskoj – za gotovo osam posto.

Nove podatke objavio je i Državni zavod za statistiku, a pokazuju isti trend rasta. Svi koji žele kupiti stan u Zagrebu platit će ga u prosjeku 14 posto više nego lani. Tek nešto bolje proći će oni na obali gdje su kvadrati skuplji za 13 posto. Na ostalim područjima Lijepe Naše, piše DZS, rast je još viši - skoro 18 posto.

Promjene na tržištu

"Podaci su zanimljivi, na kvartalnoj razini to ipak izgleda malo blaže i vidljiv je trend usporenog rasta. Važno je naglasiti volumen transakcija - odnosno broj prodanih stanova. Ako je prošli tjedan prodano 10 stanova, ovaj tjedan šest - to znači da je pao. To je već prvi korak koji najavljuje određene promjene na tržištu. Znači li to da se cijene korigiraju? Ne odmah", kazao je investicijski analitičar Filip Vučagić.

"Ako recimo gledamo dva profila ljudi, oni koji to kupuju radi sebe - obiteljskih razloga ili za život - da se aktivnije uključe na tržište i da si nađu vremena da nađu pravu nekretninu i ispregovaraju što bolju cijenu. Danas se to može, danas možete dugo razgovarati s prodavačem, pokušati postići bolju cijenu ili uvjete, jer nema iza vas još troje četvero koji su spremni kupiti bez gledanja," kazao je Vučagić te naglasio da je u prošlosti bilo takvih slučajeva.

Pad cijena

Napominje da cijene u startu neće odmah biti niže jer nam nedostaje novogradnje, a ono što se gradi nije u volumenima kao što je bilo prije velike krize.

"Ono gdje se događaju korekcije je na nerealno napuhanim i manje atraktivnim ili lokacijama ili kvaliteti nekretnina. Tu se više te cijene ne postižu. Zato su volumeni pali. Očekivanja su i dalje visoka, ali te cijene neće se dogoditi", ističe Vučagić.

Porez na nekretnine

Vučagić se dotakao i teme poreza na nekretnine za koji govori da bi pomogao i "uveo reda".

"Ne kao porez ekstradavanje za građane i slično, nego kao dio cjelokupne reforme. Tu jednostavno ili restriktivnim ili poticajnim mjerama moramo vlasnike stanova potaknuti da ih stave u optjecaj. Ne nužno u prodaju, može i najam", kazao je i dodao da za godinu dana očekuje korekciju cijena na dolje.