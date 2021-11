Cijene sirove nafte znatno su pale na svjetskim tržištima u odnosu na one prije mjesec i pol kada je Vlada donijela uredbu o ograničavanju cijena goriva. HRT je istražio hoće li zbog toga na benzinskim crpkama u Hrvatskoj pasti cijene, no odgovore iz najvećih naftnih kompanija nisu dobili. Kažu, za njih je to poslovna tajna.

"Momentalno nafta pada i to dosta brzo, evo danas je u Europi već na 75 dolara u odnosu na prošli tjedan kada je cijena bila 84 dolara po barelu. Za nas bi osnovica za računanje cijene derivata trebala biti cijena derivata na Mediteranu koja još uvijek ne pada, ona kaska za cijenom nafte", objasnio je naftni stručnjak Davor Štern, dodajući da bi za dva tjedna cijene derivata na Mediteranu trebale biti niže od cijene koje je država propisala u Hrvatskoj.

Veća kontrola

"Nema nijednog razloga da naši distributeri u dijelu naftnih derivata ne reagiraju na eventualni pad cijena početkom sljedećeg tjedna i da ne korigiraju svoje cijene prema dolje. Mi ih pozivamo da to učine“, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić prije nekoliko dana.

Štern smatra da bi država trebala imati veću kontrolu pri formiranju cijena goriva i ti zbog malog broja distributera.

"S obzirom na vremena u kojima se nalazimo, koja su neizvjesna, turbulentna, da bi se trebalo ponovno uvesti administrativnu kontrolu cijena gdje bi Vlada imala mogućnost arbitrirati u slučaju neopravdanog porasta marži i cijena", rekao je naftni stručnjak.