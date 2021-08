Dalmacija može biti zadovoljna turističkom sezonom u doba koronavirusa. Makarska rivijera po broju gostiju približila se rekordnoj 2019. godini. Trenutno tamo odmara više od 56 tisuća ljudi, do hotelske sobe teško se dolazi, a slobodno mjesto se traži i u restoranima i na plaži.

"Jučer sam gledao statistiku i nisam mogao vjerovati svojim očima. Uspoređivao sam isto razdoblje iz ove s onim iz 2019. i zaključio da je u Makarskoj danas samo 12 posto manje gostiju nego te berićetne pretpandemijske godine. U Makarskoj imamo 43 posto bolje turističke rezultate nego u istom razdoblju prošle godine!" ,kaže Tonći Lalić iz Turističke zajednice grada Makarske za Slobodnu Dalmaciju.

Svi žele zaraditi što više

Gosti u Splitu pristaju iznajmiti i prostore u suterenu i pomoćne objekte, a vlasnici podstanare naprasno izbacuju iz stanova. U trenutku kada se otkaže jedna rezervacija istog se trena bukira druga, no i po trideset posto višoj cijeni. Dio Splićana je lani odustao od iznajmljivanja smještaja turistima pa sada apartmana manjka.

"To nije dobro. Cijene smještaja, bez obzira na situaciju, ne smiju se dizati u nebo", upozorava Lalić iznajmljivače.

U Dalmaciji je na djelu pravi turistički bum i svi se trude zaraditi što više u razdoblju koje je pred nama.

"Zato jer se plaše da će korona prekinuti sezonu, no nadam se da ove godine zaista neće biti tako. Već sama činjenica da se turisti iz Njemačke s ljetovanja u Hrvatskoj mogu vratiti kući bez ikakvih ograničenja, dala nam je vjetar u krila. Znate kakvu težinu ima kad to izgovori kancelarka Angela Merkel, to onda sluša cijela Europa. Osim toga, puno je ljudi cijepljeno i zbog toga se ne boje otići na ljetovanje", kaže Lalić.