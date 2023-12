Blagdani stižu, a cijene su otišle u nebo. Prva klasa škampi na splitskoj tržnici je 30 eura. Sipa 20 eura, a kozice od 20 do 40 eura. Hobotnica 20 eura. Sve je skuplje. U odnosu na lani i do 30 posto. RTL-ov Rade Županović istražio je kakva je situacija na splitskoj tržnici.

"Nikada ovako nije bilo, uvijek je bilo krcato, to se već kupovalo mjesec dana unaprijed", kazao je Drago Budimir prodavač u ribarnici. Na pitanje: Zašto?, Drago odgovara: "Zato što je nekad neka stvar bila 10 kuna, a sada je 10 eura".

A dobrih vijesti nema, cijene će dodatno rasti kako se blagdani bliže, pa prodavači savjetuju da građani ranije obave kupnju. "Ja bih savjetovala građane da se pripreme, uvijek na kraju bude nešto i skuplje", kazala je Silvana, prodavačica na ribarnici.

A suhi bakalar, kao suho zlato

Cijena je otišla u nebo, od 45 eura do vrtoglavih 60 eura. Je li poskupio bakalar? "Je nekih 50 kuna od Uskrsa, neki kukaju, a neki izdvoje, to je tradicija ovdje u Dalmaciji", kaže prodavačica na tržnici Splićanin Milan kaže da je bakalar skup ali će ga kupiti. "Strašno su cijene išle gore, ne znam kako će to ljudi podnijeti, pogotovo penzioneri", kaže ovaj Splićanin.

