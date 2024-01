Odlazak dobrih majstora u zapadne zemlje rezultirao je manjkom kvalificirane radne snage, rastom cijena i štetama zbog upitne stručnosti priučenih majstora, kažu za Hinu predsjednica Obrtničke komore Koprivnica Irena Kovačić i predsjednik Virovitičko-podravske komore Stjepan Kenjerić.

U Koprivničko-križevačkoj županiji očito je pomanjkanje građevinskih radnika, bilo da se radi o zidarima ili parketara, keramičara i drugim majstorima, kaže Irena Kovačić. Nedostaje i radnika automehaničarske struke, bravara, vodoinstalatera i sličnih zanimanja.

Danas je izrazito teško na vrijeme dobiti majstorsku uslugu, kaže, a manjak majstora odrazio se i na cijene njihovih usluga koje su zadnjih godina znatno porasle. Stoga se majstora zove samo kad se baš mora.

Problem je najizraženiji u Zagrebu

Tvrdi da je problem isti i u drugim županija, a možda najizraženiji u Zagrebu. Tamo pojedini majstori dolazak naplaćuju 100 eura, a posebno zaračunaju cijenu popravka i potrošenog materijala.

Primjećuje da se dio majstora vraća u Hrvatsku i otvara obrte ili se zapošljava u postojećim, ali to su još uvijek izuzeci.

Njezin kolega iz Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić također smatra da je odlazak majstora u Njemačku ili Irsku sveprisutan. Vidi i dodatan problem - stručne radnike počeli su zamjenjivati priučeni, to jest oni koji bez stručnog ispita rade na crno.

To smatra opasnim jer se takvi ljudi upuštaju u rad strujom, plinom i vodom.

Sve više majstora će se vraćati u domovinu?

Za razliku od Kovačević, očekuje da će se u dogledno vrijeme sve više majstora vraćati u domovinu s obzirom na to da im ni u "obećanim zemljama više ne cvjeta cvijeće".

Kada je riječ o cijenama usluga, drži da je on logičan - kako bi zadržao kvalitetnog radnika kako i on ne bi otišao u inozemstvo, vlasnik obrta mora ga dobro platiti, a to uz rast cijene energenata i sirovina neminovno povećava cijenu za majstorske usluge koju plaćaju građani.