Cijene su svakim danom sve više i više, no postoje i neka prava na popuste. Računi za struju mogu biti niži ako imate višečlanu obitelj, barem ako ste HEP-ov kupac, donosi RTL.

"HEP Opskrba je, u suradnji s udrugom Obitelji 3plus, osigurala svim članovima Udruge povoljniju cijenu električne energije za obitelji s troje ili više djece i to kroz popust od pet posto na Hepi cijenu. HEP Opskrba kroz ovu inicijativu želi dati doprinos smanjenju njihovih životnih troškova i poboljšanju životnih uvjeta hrvatskih obitelji, a osobito onih s više djece", naveli su iz HEP Opskrbe.

Ušteda i do 180 kuna godišnje

Kako biste došli do popusta potrebno je učlaniti se u udrugu "Obitelji 3plus", preuzeti kod u mobilnoj aplikaciji udruge te popuniti Obrazac za prelazak na Hepi, odnosno na HEP Opskrbu kao izabranog opskrbljivača.

"Članovi Udruge koji već koriste Hepi tarifni model trebaju s preuzetim kodom kontaktirati Korisničku službu na besplatan broj 0800 5255 kako bi ostvarili popust", navode dalje iz HEP-a.

Uzme li se u obzir da je prosječan račun za struju u HEP-u 300 kuna, onda se lako izračuna da se uz popust od pet posto u godini dana uštedi 180 kuna.

Kućanstva uz tarifni model Hepi mogu i dodatno uštedjeti putem Hepi kluba, a da bi ušli u klub, uvjet je da se računi primaju preko maila. Za svaku kunu plaćenu na vrijeme, dobiva se isti broj bodova, odnosno jedna kuna jedan bod, a zatim se bodovi mogu iskoristiti za umanjivanje budućih računa.

Popusti i kod teleoperatera

No, ne daje samo HEP popuste. U ovu skupinu uvršteni su i teleoperateri. U A1 nude razne popuste za višečlane obitelji, i to isto putem kartice udruge "Obitelji 3plus".

"Kroz povezivanje usluga u MOZAIK, naši klijenti ostvaruju do 30 kuna popusta po svakoj usluzi", navode u A1.

U HT-u je još i bolja situacija. Do popusta mogu ratni vojni invalidi i civilni invalidi Domovinskog rata, zatim članovi obitelji nestalih i poginulih branitelja, savezi i podružnice HVIDRA-e, potom osobe s invaliditetom te socijalno ugrožene skupine.

"Za prve četiri skupine korisnika HT omogućuje posebnu ponudu, odnosno 50% popusta na redovnu mjesečnu za fiksni telefon na paketima koji uključuju ili 60 minuta razgovora unutar HT fiksne mreže ili 100 min. razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Tako se na godinu može uštedjeti između 450 do 570 kuna", kažu u HT-u.

Za socijalno ugroženu skupinu HT dodatno omogućuje posebnu tarifu za fiksni telefon uz koju su moguće uštede do 500 kuna godišnje. "Dodatno, korisnici primatelji socijalne pomoći ostvaruju i pravo popusta na opciju neograničenog internet prometa te telefonsku uslugu bez ugovorne obaveze", navode iz HT-a.

Umirovljenicima nude fiksne pakete usluga koji sadrže Internet, Halo minute prema fiksnim i mobilnim mrežama te televiziju. Time se na godinu može uštedjeti od 480 kuna do 700 kuna.

Posebni popusti u Konzumu

Trgovački lanci zapravo nemaju popuste za različite kategorije. No, Konzum jednom na mjesec daje popust od deset posto na ukupan iznos kupnje umirovljenicima.

"Kako bi ostvarili popust umirovljenici trebaju predočiti dokaz o njihovom umirovljeničkom statusu. Pritom se popust ne odnosi na kupnju cigareta, prepaid-bonova ili proizvoda iz programa vjernosti, uplatu igara na sreću ili plaćanje režija te na kupnju u online trgovini.

Popust vrijedi za proizvode na akciji, no nije ga moguće kombinirati s ostalim popustima koji se odnose na cijeli račun", kažu iz Konzuma.

HŽ pogodnosti za studente i učenike

Postoje popusti i u prijevozu, odnosno na vlak. HŽ tako daje besplatan prijevoz djeci te učenicima osnovnih i srednjih škola. To je pilot-projekt Vlade i provodi se do kraja ove godine. Djeca mogu svaki dan neograničeno putovati besplatno od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ali i na jednodnevne izlete, odlaske liječniku, na ljetovanje i to u 2. razredu redovnih vlakova.

Postoje i popusti za studente koji mogu s jeftinijim kartama putovati od mjesta gdje stanuju do mjesta gdje studiraju. Vikendima i blagdanima cijena je upola jeftinija za studente koji imaju mjesečnu ili godišnju kartu, i to za 2. razred vlakova.

Redovni i izvanredni studenti mogu dobiti i upola jeftinije karte tijekom cijele godine uz pametnu karticu. Cijena profila za karticu je 50 kuna i vrijedi godinu dana. Studenti pritom moraju predočiti indeks ovjeren za tekući semestar ili potvrdu fakulteta o upisanom tekućem semestru.

Popusti s posebnom karticom

Pojedine tvrtke svoje popuste većinom daju u suradnji s udrugom Obitelji 3plus+. Dopredsjednica udruge Đurđica Mostarčić kaže kako su udrugu osnovali 3+ roditelji koji žele promovirati ljepotu života u višečlanim obiteljima.

"Počeli smo s radom prije četiri godine i jedan od prvih projekata udruge bila je obiteljska kartica kojom bi obitelji s troje i više djece mogle ostvarivati popuste. Uz HEP i A1, kao jedne od većih tvrtki partnera Udruge, imamo i manjih, ali i onih malih na lokalnoj razini, koje daju popuste uz našu karticu. Ovakve udruge odavno su poznate u EU, u Španjolskoj imaju tradiciju i 20 godina, a u Poljskoj se obiteljska kartica može koristiti gotovo u svakoj drugoj trgovini", kaže Đurđica Mostarčić.