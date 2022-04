Tjedan je dana do Uskrsa i Cvjetna nedjelja te se više kupovalo cvijeće, nego meso i povrće. Razlog su visoke cijene.

"Hrana je poskupila i mislim da će ljudi imati malo tanju trpezu za Uskrs", rekao je za Dario Kovačević iz Zagreba za RTL.

"Ako želite kupiti kvalitetno to vam košta, ovo drugo… U ove markete uopće ne idem. Idem ovdje kod ovih seljaka, što mogu kupiti kupim", rekla je Ana iz Splita.

Prodavač Ivan Tomljenović kaže da ljudi stvarno štede. "Ove godine ništa baš se ne prodaje kao ovih godina. Nemaju ljudi novaca, sve im je poskupilo, režije su im poskupile", govori.

Cijene po starom

Na Dolcu tvrde, cijene su iste kao i prošle godine jer su voće i povrće uzgojili po još starim cijenama.

"Dok je lučica bila 13 kuna za ovu godinu, sad je već 26 po trgovinama. Iduće godine bu to skupoća, tko će moć kupiti ne znam", kazao je prodavač Stjepan Majerić.

I na splitskom Pazaru i Peškariji poluprazno. Nevera je jučer ispraznila more pa tako i ribarnicu, a i kupci čekaju zadnji tren kako bi sve bilo svježe.

"Žale se ljudi, ali opet se kupuje. Korizma se nešto proda, ali kad prođe korizma teško", rekao je ribar Ante Delić.

"Nemaju para pa sve loše ide, a malo ima i ljudi", tvrdi prodavačica Zdenka Plazibat.

"Kažu da su visoke cijene kao što i jesu. I ja sam priznajem da jesu. Ali će doći još i skuplje", kazao je prodavač Marin Domljanović.

Štedljivi Uskrs

Portal Ja Trgovac proveo je istraživanje u kojemu se čak 66 posto građana izjasnilo da će štedjeti ove godine pri uskrsnoj kupnji, 12 posto više nego lani. Najviše njih će izdvojiti od 200 do 300 kuna.

A ovogodišnja košarica za usporedbu s prošlogodišnjom izgleda otprilike ovako: jaja su, ovisno o razredu, poskupjela oko 2 kune. Šunka se kreće od 40 do 120 kuna za domaću koja je skuplja nego lani. Purice su na razini prošlogodišnjih cijena, no janjetina je poskupila u prosjeku za 15 kuna. Rotkvice koštaju 5, zelena salata 20-ak i mladi luk 5 kuna - sve u rangu prošlogodišnjih cijena. Ukupno, 40-ak kuna više. No značajnije je poskupjelo ono svakodnevno - mlijeko, ulje, brašno, šećer, maslac i kruh.

"Međutim, mi već opažamo povećanu potrošnju pred Uskrs. Ona možda ne doseže količinske veličine kako je to bilo prošle godine, međutim zbog rasta cijena financijski prodaja raste iznad razine prošle godine", rekao je Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovina.

Oglašavali sniženja kojih nema

A krenulo je obećavajuće. Vlada je 1. travnja smanjila PDV s 13 na 5 posto za svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, ulje i dječju hranu. Trgovci su to iskoristili u marketingu, pa su i prije smanjenja PDV-a najavili sniženje cijena. No to se nije dogodilo.

"Ono što se nama u međuvremenu dogodilo je da u Europi imamo drugi faktor, a to je ratni sukob", kazao je Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike.

"Poskupili su osnovni imputi kao što su žitarice koji su imputi i za meso, mlijeko i za proizvode od brašna. Poskupila je energija, poskupio je plin, poskupio je prijevoz, poskupila je logistika", kaže Evačić.

Tvrde, nema govora o podizanju marži. One su, štoviše, premale, kažu, jer je konkurencija prevelika. "Zazivaju uvođenje crnih lista, po meni mislim da smo s crnim listama završili negdje u komunizmu i u autokratskim režimima i bilo koje definiranje lista srama mislim da je vrlo porazno. Opet, svaki kupac na sebi ima pravo izbora kada vidi da neki od trgovaca neopravdano diže cijene da ne kupuje kod njega", smatra Čupić.

Ni udruge potrošača ne pomažu

Ili se žaliti udrugama potrošača što je sve češća pojava. No oni ne mogu puno. "Ne postoji mogućnost zaštite za te ljude u smislu da sami nešto podnesu. Mi imamo slobodno tržište u kojem trgovci samostalno diktiraju cijene i samostalno određuju koliku će maržu imati za prodaju svojih proizvoda", rekla je odvjetnica Dijana Kladar.

Država je nekoliko puta intervenirala u cijenu goriva, ali u hranu ove godine nije, Za razliku od Srbije i Mađarske. No, država ipak može i više.

"Ako ste imali oglašavačku kampanju u kojoj ste rekli kod nas cijene padaju zbog smanjenog PDV-a i to se nije dogodilo, nego su porasle. Tipična nepoštena poslovna praksa koju kažnjava tržišna inspekcija s kaznama do 100 tisuća kuna, po novom zakonu će biti do 200 tisuća kuna", tvrdi odvjetnica Kladar.

Zbog rata u Ukrajini i visokih cijena žitarica pate i proizvođači jaja, čija se potrošnja pred Uskrs poveća 2 do 3 puta. Na jednoj od najvećih farmi u Hrvatskoj, najavljuju smanjenje proizvodnje.

"Upoznat sam da poslije Uskrsa i ostali peradari će isto tako izbacivati. Nije to samo u Hrvatskoj, takav je trend i u Europi i ovog momenta cijela Europa ima manjak jaja", tvrdi vlasnik farme Marijan Lukač.

Proizvode manje

Rastu i cijene mesa, pa tako i uskrsne šunke i suhog mesa. Na OPG-u vlasnika Vlade Ferbežara koji se nalazi pored Osijeka proizveli su manje nego prijašnjih godina. Muči ih to što višemjesečni trud i rad moraju i masnije naplatiti.

"Moja proizvodnja je i inače skuplja nego proizvodnja na farmama, a pogotovo sad s ulazom. A dodatni problem je kad se pojavimo na tržištu onda nas trgovine i velik dio kupaca uspoređuju s tim jeftinim uvoznim mesom", tvrdi Ferbežar.

No kad se sve zbroji na kraju, bit Uskrsa i nije imati pun želudac, već puno srce. A na vrijeme i jeftinije šunke, i jaja i goriva još ćemo pričekati.