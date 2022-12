Jučer je održana 179. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene, kao i do sada, računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kn/l za dizelsko i benzinsko gorivo te 0,40 kn/l za plavi dizel, a u iznosu 6,20 kn/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike.

Nakon što je pojeftinilo gorivo, danas je za N1 televiziju ekonomski analitičar Damir Novotny u Novom danu prognozirao kretanje cijena energenata, rekavši da je počeo djelovati tržišni mehanizam kao što se i očekivalo. “Nafte ima. Iako su cijene nafte bile u padu već tjednima pa su pale na razine prije krize, cijene derivata, a hrvatsko tržište se opskrbljuje derivatima s mediteranskog tržišta, nisu pratile taj pad cijena sirove nafte. Nije bilo dovoljno derivata na Mediteranu i tada smo imali paradoks da su mediteranske zemlje plaćale skuplje nego sjevernoeuropske pa su u Njemačkoj derivati bili jeftiniji nego u Hrvatskoj”, kazao je Novotny.

Nesretne intervencije Vlade

Novotny smatra da su Vladine intervencije snižavanja cijena goriva bile nesretne i nepotrebne. “Očekivanja od sljedeće godine, od razine globalne potražnje za naftom, prilično su niska. Velike ekonomije će sljedeće godine imati vrlo slabe stope rasta, osobito kineska ekonomija, a tu onda i potražnja pada”, rekao je te istaknuo da su velike količine nafte na globalnom tržištu.

“Unatoč smanjivanju proizvodnje nafte od naftnog kartela OPEC+, ima dovoljno nafte na tržištu. One doista ne mogu imati cijenu od 100 dolara po barelu, one će se kretati oko 80-85 dolara tako da će cijene barela vjerojatno padati, ali ne na razinu kako potrošači očekuju, na onu razinu od osam kuna po litri goriva. Sigurno je da možemo očekivati nastavak trenda pada u 2023. godini, ali postoji ozbiljan rizik što će se događati u kineskoj ekonomiji. Kineska ekonomija je bila opterećena covid mjerama, proizvodnja i potrošnja su padale, ali teško je prognozirati hoće li se situacija stabilizirati i hoće li doći do naglog otvaranja koje će dovesti do kratkotrajnih manjkova”, rekao je Damir Novotny za N1.