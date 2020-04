OPET PALE CIJENE GORIVA: Pogledajte koliko ćete od danas plaćati na benzinskim pumpama. Ovo se ne pamti…

I regulirane cijene goriva na crpkama u Sloveniji od utorka od 00 sati su najniže u zadnjih 11 godina

Cijene goriva u Hrvatskoj padaju već šesti tjedan zaredom. Kako piše portal cijenegoriva.info, spremnik benzina jeftiniji je prosječno za 11 kuna, dizela za prosječno 14 kuna, a cijena autoplina ostaje ista.

Cijene Eurosupera 95 u Hrvatskoj danas se kreću od 7,66 do 8,02 kuna po litri. Za litru Eurodizela trebat ćete izdvojiti od 7,81 do 8,20 kuna po litri, a za autoplin od 3,23 do 3,57 kuna po litri.

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 33 dolara. Dogodilo se to nakon što su Saudijska Arabija i Rusija odgodile sastanak na kojem su trebale raspravljati o smanjenju proizvodnje zbog koronavirusa.

Gorivo u Sloveniji najjeftinije u zadnjih 11 godina

Regulirane cijene goriva na crpkama u Sloveniji od utorka od 00 sati su najniže u zadnjih 11 godina, pa za litru 95-oktanskog benzina treba platiti 1,029 eura, a za dizelsko gorivo 1,017 eura.

Vlada je objavila da je na dopisnoj sjednici sa 7. travnja snizila trošarine koje država obračunava na gorivo i čine znatan dio konačne maloprodajne cijene. No padanju cijena goriva u zadnje vrijeme doprinosi pad cijena nafte na međunarodnom tržištu, te smanjena potražnja uslijed pandemije koronavirusa i restrikcija u gospodarstvu, te prometu motornih vozila.

Tako niske cijene se u Sloveniji odnose samo na benzinske servise izvan mreže autocesta i državnih cesta, jer su cijene na crpkama uz autoceste i državne ceste i dalje neregulirane, pa ih određuju njihovi vlasnici sami.

Riječ je o najnižim cijenama goriva u Sloveniji od sredine 2009. godine.