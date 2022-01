Cijene u Hrvatskoj rastu. Zna to svatko tko je u posljednje vrijeme ušao u bilo koju prehrambenu trgovinu. No ne raste samo cijena hrane, nego i energenata. Cijena goriva već je skočila na rekordne razine, a na proljeće bi moglo doći i do naglog poskupljenja plina.

Kako bi odgovorila na rast cijena, Vlada planira djelovati i na poreznu politiku, i na opskrbljivače, a u isto vrijeme pomoći siromašnima. Kada će se plan početi provoditi, zasad još nitko ne zna.

"Ja sam govorio o našim rasponima, znači rasta cijena električne energije između 10 i 15 posto i rasta cijena plina 20 do 30 posto. Mi smo se isto digli na procjenu stope inflacije između 3,5 i 4 posto", rekao je guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić za RTL.

Vlada ima plan

Poskupljenje režija osjeća i sam ministar financija.

"Gledam i pratim račune koje ministarstvo financija za koje sam zadužen i odgovoran između ostaloga podmiruje", komentirao je Zdravko Marić.

Vlada ima plan. Sastoji se od tri dijela, prvi je pomoć za oko 60 tisuća najsiromašnijih obitelji koje već primaju pomoć u obliku vaučera.

"Mi ćemo tu pogledati kakva će biti situacija i procjena rasta cijena pa ćemo sukladno tome prilagoditi ovaj iznos da oni koji su socijalno ugroženi ne dođu u problem kada je u pitanju plaćanje režija", najavio je premijer Andrej Plenković.

Smanjenje PDV-a?

No, svoj dio solidarnosti morat će pokazati i opskrbljivači, najavljuje Marić.

"Postoje i određena društva, poglavito ako govorimo o HEP-u i sličnima koji mogu eventualno također dati nekakav svoj doprinos ublažavanju ovog rasta cijena", rekao je ministar.

Treći dio plana je porezna politika, odnosno smanjivanje PDV-a na plin i električnu energiju. Iz Vlade još ne licitiraju koja bi se stopa primjenjivala na što, ali neslužbeno, ostala je dilema spustiti PDV na plin s 25 na 13 posto, a na struju s 13 na 5 posto ili najnižu stopu primijeniti na oba energenta. Mnogo konkretniji je ministar kada je u pitanju novi rast cijena goriva. Opcija je još jednom mjera kojom se premijer hvalio kolegama iz Unije - zamrzavanje cijena.

"Mislim da ćemo vrlo brzo s tim našim mjerama reagirati", rekao je Plenković.

Niži PDV i na hranu

Plin, struja i gorivo poduzetnicima su već poskupjeli. A kad poskupe proizvodnja i transport, poskupi i sve ostalo.

"Svaki trgovački lanac nastoji biti najjeftiniji, ali mora kontrolirati svoje troškove i uračunavati troškove u svoje cijene", kaže direktor lanca trgovina, Dragan Munjiza.

Dok zemlje u okruženju cijene osnovnih prehrambenih namirnica zamrzavaju, iz hrvatske Vlade podsjećaju na obećanje iz programa."Mi smo između ostalog i u programu vlade predvidjeli da do kraja mandata snizimo stopu PDV-a na cjelokupnu hranu", rekao je Marić.