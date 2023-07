Inflacija u Hrvatskoj usporava, kažu, ali mnogi vide da cijene rastu, neovisno o tome bacimo li oko na cijene u aplikaciji 'Kretanje cijena' Ministarstva gospodarstva, na tržnicu vikendom ili na police u trgovinama. Dijelom je to zbog inflacije, a dijelom zbog turističke sezone, objasnio je u razgovoru za Net.hr ekonomist Damir Novotny, koji je, između ostalog, napomenuo kako problem leži i u tome što je Hrvatska malo tržište u kojem se brzo formiraju karteli.

"To je jedna oligopolna situacija gdje pet velikih igrača dominira tržištem i to je to. Kao Ina. Tu Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja jednostavno nije odradila svoj dio posla, a ima ga dosta. Hrvatska je malo tržište, brzo se formiraju karteli. Ako Ina drži 70 posto naftnih derivata, a Petrol 20 posto, eto kartela. Neće se oni formalno tako udružiti, ali dovest će do toga", kazao je Novotny.

I zaista, kada pogledamo cijene na policama i uzmemo u obzir da poskupljuje sve, i to podjednako, postavlja se pitanje, što radi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)?

Istraživanje o cijenama naftnih derivata

"AZTN nema neposredne ovlasti niti alate za borbu protiv inflacije kao takve, tržišno natjecanje može posredno pomoći smanjenju inflacije", kažu nam u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

Napominju kako je njihov prioritet suzbijanje teških kršenja prava tržišnog natjecanja kao što su karteli i zabranjeni dogovori u javnoj nabavi te da im koristi svaka informacija kojom se omogućuje utvrđivanje indicija za pokretanje postupka.

"U odnosu na naftne derivate, AZTN provodi istraživanje tržišta naftnih derivata koje je u svojoj završnoj fazi te će o rezultatima istoga javnost, kao i do sada za sva istraživanja koja AZTN provodi biti obaviještena. Međutim, za potrebe ovog odgovora dodatno napominjemo kako su u recentnom razdoblju najviše maloprodajne cijene naftnih derivata bile utvrđene Uredbama o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata", kažu u AZTN-u.

Istraživanje marži trgovaca i odnos s dobavljačima

AZTN pokreće postupak po službenoj dužnosti ili po zaprimljenoj inicijativi pravne ili fizičke osobe. Postoji li sumnja za povredu, narušavanje tržišnog natjecanja u obliku zabranjenih sporazuma ili zlouporabu vladajućeg položaja koji je u nadležnosti AZTN-a, Agencija reagira utvrdi li indicije o mogućem dogovoru o cijenama između konkretnih poduzetnika na konkretnom tržištu, pojašnjavaju u AZTN-u.

"Pritom treba razlikovati dostatne indicije o mogućem zabranjenom dogovoru koje je potrebno utvrditi kako bi AZTN pokrenuo postupak, od opće percepcije javnosti o povećanju cijena, a koje su u razdoblju posljednje dvije godine u znatnoj mjeri posljedica inflacije", napominju.

Ipak, to ne znači da se kazne ne naplaćuju. Od početka pune primjene (od 1. travnja 2018.), AZTN je na temelju provedenih upravnih postupaka utvrdio nepoštene trgovačke prakse i izrekao novčane kazne u odnosu na devet trgovaca u maloprodaji u ukupnom iznosu od 753 tisuće eura.

"Na temelju daljnjih istraživanja stanja na tržištu, AZTN je utvrdio postojanje indicija za pokretanje postupka u odnosu na četiri kupca, protiv kojih je pokrenuo upravne postupke. Osim navedenih okončanih i pokrenutih postupaka, AZTN trenutno provodi ispitivanje i analizu poslovanja u odnosu na 16 kupaca - trgovačkih lanaca trgovine na malo prehrambenim proizvodima", kažu u AZTN-u.

Trenutno je u tijeku prikupljanje podataka i priprema analize ovog tržišta za 2022 godinu.

"S obzirom na aktualnu situaciju inflacije i poskupljenja, AZTN kroz navedeno istraživanje utvrđuje i određene činjenice i okolnosti koje se odnose na marže trgovaca i odnose trgovaca s njihovim dobavljačima", napominju u AZTN-u.

Primjer autoškola iz Splita

Napominju da na promjene cijena reagiraju 'u slučaju dostatnih, jakih indicija da je do njihove promjene došlo zbog narušavanja tržišnog natjecanja od strane određenih poduzetnika, a ne zbog toga što je došlo do općeg poskupljenja i/ili promijenjenih okolnosti na tržištu'.

Kao tipičan primjer zabranjenog sporazuma-kartela, navode Kartelni sporazum 14 autoškola s područja Splita.

"AZTN je imao članak iz novina u kojem je vlasnik autoškole govorio o dogovoru o povećanju cijena i izjavu instruktora vožnje na televiziji, nakon čega smo proveli nenajavljenu pretragu i pronašli WhatsApp prepisku predstavnika autoškola u kojoj su se dogovorili o povišenju cijena. Problem bi bio da se u medijima nije spominjalo da su autoškole (množina) odlučile podići cijene, već da su govorili samo za svoju autoškolu i da AZTN nije pronašao WhatsApp prepisku. Tada bismo imali situaciju da je jedan digao cijene, to objavio, a drugi su ga pratili", navode iz AZTN-a.

Jedno od obilježja kartela je mogućnost da sudionici sporazuma kontroliraju pridržavaju li se svi onoga što je dogovoreno. U konkretnom je slučaju autoškola to je bilo najbolje vidljivo kroz inzistiranje pojedinih sudionika da svi pošalju svoje nove službene cjenike u WhatsApp grupu, kako bi razmjenom podataka o cijenama mogli kontrolirati pridržavaju li se svi dogovora.

Sve su autoškole protiv kojih je postupak pokrenut počele primjenjivati nove, više cijene od 1. siječnja 2018. Kako bi se stvorio privid tržišnog natjecanja, svjesne protupravnosti takvog postupanja, autoškole nove cjenike nisu objavile istovremeno, već u razmaku od svega nekoliko dana. Iz istog razloga nove cijene nisu bile identične, već je između cijena pojedinih autoškola postojala neznatna razlika, navodi se na stranicama AZTN-a.

Obrtnici i povećanje cijena

S druge strane, AZTN je odbacio prijavu fizičke osobe protiv protiv Udruženja obrtnika Grada Zagreba, Sekcije frizera; Sekcije kozmetičara; Sekcije automehaničara; Sekcije kemijskih čistača i Hrvatske obrtničke komore, Ceha graditelja.

Naime, osoba je podnijela prijavu nakon što su predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Ceha graditelja, odgovarajući na novinarsko pitanje o porastu cijena energenata, naveli kako će s obzirom na cjelokupnu situaciju cijene usluga morati porasti pa je podnositelj inicijative smatrao kako obrtnici unutar svojih cehova zajednički pripremaju “odgovor” na poskupljenja.

Međutim, AZTN nije utvrdio da ima dovoljno indicija za pokretanje postupka protiv navedenih poduzetnika jer se oni ni u jednom trenutku nisu sastali niti se na bilo koji drugi način organizirali da bi razgovarali, niti da bi postigli sporazum, bilo pisani bilo usmeni, čiji bi se sadržaj odnosio na cijene njihovih roba i usluga.