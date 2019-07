CIJENE CESTARINA ĆE OVISITI O DANU KAD PUTUJETE?! Autocesta će radnim danom biti jeftinija, ali će zato vikendom sve nadoknaditi

Novi sustav naplate trebao bi donijeti mjesečnu uštedu od 13 milijuna kuna u odnosu na trenutačni sustav

Danas će službeno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture biti predstavljen novi sustav naplate cestarine u Lijepoj našoj. Ono što bi taj sustav trebao donijeti jest novi tarifni model naplate cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih cesta te Autoceste Rijeka – Zagreb. Prema saznanjima Večernjeg lista, prema modelu koji je pripremila radna skupina osnovna cijena cestarine bila bi niža pet posto.

Međutim, uvela bi se skuplja cestarina za vrijeme udarnih vikenda tijekom turističke sezone. Novim sustavom beskontaktne naplate trebalo bi se uštedjeti, a on će se, podsjetimo, obavljati očitanjem registracijskih oznaka – ALPR ili DSCR, odnosno preko elektroničkog uređaja u vozilu.

Cijene cestarine vratile bi se na brojku od prije dvije godine

Procjene su da bi novi sustav naplate trebao donijeti mjesečnu uštedu od 13 milijuna kuna u odnosu na trenutačni sustav. On je skup jer ga obilježavaju visoki troškovi blagajnika, naplatnih mjesta, transporta gotovog novca itd. No, još uvijek nije odlučeno koliko će biti sniženje osnovne cijene cestarine. Osnovna cijena cestarine na autocestama HAC-a i ARZ-a iznosi 0,3864 kune po kilometru, piše Večernji.

Pojeftinjenje od pet posto vratilo bi cijenu cestarine na autocestama na razinu iz 2017. Tada je došlo do usklađenja njihovih cijena s ARZ-om, a spomenuto sniženje odnosilo bi se i na HAC-ove i na ARZ-ove autoceste. Izvansezonska cijena cestarine bila bi, primjerice, na relaciji Zagreb – Split otprilike 174 kune. Sada cijena na toj relaciji za prvu skupinu vozila iznosi 181 kunu, a s pojeftinjenjem od pet posto od osnovne cijene došla bi do iznosa od 174 kune. Međutim, čini se da će i te cijene ovisiti o danu u tjednu kada putujete jer razmatra se mogućnoest da cijene cestarine budu niže u razdobljima niže opterećenosti. To znači da bi uslijedile više cijene u vremenima najvećeg zagušenja, kao što bi primjerice bili udarni vikendi tijekom turističke sezone. Nova tehnologija koja će se uvesti upravo će to i omogućiti jer doušta jednostavnije i brže formiranje cijena.

Svi korisnici ENC-a imat će pravo na popust

Osim svega navedenog, predviđa se usklađivanje popusta na ENC što znači da će samo česti korisnici autoceste imati pravo na taj popust. Trenutno svi ENC korisnici imaju pravo na popust neovisno o tome koliko se voze autocestom, a ovisno o modelu, on je od 13 do 38 posto. Sukladno EU pravilima, po novom će taj popust biti maksimalnih 13 posto.

Novi tarifni model trebao bi biti predstavljen do početka implementacije novog sustava naplate. Planirani početak radova na implementaciji je početak 2022. godine.