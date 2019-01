CIJENE BEZ POKRIĆA: Ribari otkrivaju zašto je riba u Hrvatskoj toliko skupa

Poput ratara i stočara na kopnu i ribari na moru suočeni su sa sve većim problemima.

U prilogu Nove TV, novinar Andrija Jarak susreo se i razgovarao s ribarima iz Pakoštana kod Zadra koji su rekli što im najviše otežava posao.

“Zakon pisali oni koji nemaju pojma o moru”

“Sada ćete vidjeti kakva je stvarnost. Imate 600 metara mreže, a ako bude dva kila ribe, bit će dobro. Nekad je znalo biti po 50 kila”, kazao je pakoštanski ribar Nikola Juričev.

On objašnjava da je ribe, što su bliže obali, sve manje zbog buke s kopna.

“Ove mreže su već stare, trebale bi se obnavljati, ali pošto je došao novi zakon, ova mreža trljara treba biti minimalno četiri metra visine, što je jednostavno apsurd. Zakon o ribarstvu nit se savjetuje s ribarom, nit ga piše ribar. Pišu ga ljudi koji nemaju pojma ni o moru ni o ribi. Pišu ga ljudi koji nisu pošli na more i vidjeli kakav je to kruh sa sedam kora. Lijepo je ljeti poći, kad je toplo i sve, a zimi, kad ti prsti otpadaju od hladnoće… i onda kažu da je riba skupa. Skupa je, zbog nakupaca, ribar najmanji dio dobije od toga svega”, nabrojao je Juričev tek neke od problema ribara.

“Poticaje dobivaju oni koji su prvi do zdjele”

Kako rade nakupci uništavajući ribare objašnjava isti pakoštanski ribar.

“Ova trljica, blatnjarica… od mene kupi nju za 20 kuna, a on je prodaje po 60, 70 kuna. Znači nakupac zaradi duplo više nego ribar koji je bio na moru”, žali se Juričev dodajući kako ni među ribarima nema sloge.

“Kako koja vlast dolazi, imaju količinu s jedne i druge strane i samo se prepucavaju oko toga. Poticaje, sve pogodnosti što bi trebao ribar dobijati, dobije ekipa koja je prva do zdjele, prva do oltara. Politika je uvijek bila u ribarstvu i to velika politika”, tumači Juričev.

Rješenje u udruživanju i slozi ribara

Njega kao mladog čovjeka, kaže, ne zanima tko je bio ustaša, a tko partizan. A ako nema budućnosti za mlade – dodaje – nema ni Hrvatske, ni ribarstva, ni ribe.

“Prednost profesionalnih ribara je u tome da možeš ići bez straha na more. Imaš točno regule, a mane su to da inspekcija samo tebe kontrolira i nikog drugog. Što se tiče birokracije, ja moram na more nosit knjige. Nemaš vremena kad loviti i onda se bune, pišu ti prijave na račun toga. Ne vidiš nikakvo tu svijetlo na kraju tunela”, kaže Juričev, ponavljajući još jednom kako je rješđenje u udruživanju i slozi ribara.

