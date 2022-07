Četrdeset godina staža kao čistačica u građevinskoj firmi i sada mirovina i brojanje svake lipe, odnosno, centa.

"Gladna budem, gladna, flaše nema ih kupiti više. - Pa jeste izračunali koliko će vam biti u eurima mirovina? - Pa koliko, 200 i nešto eura, kaj mi je to", kaže umirovljenica Katica iz Zagreba za RTL Direkt.

Točnije 212 eura toliko će Katica primati, Tereza 557 eura mirovine, a Petar tek 185, da 185.

-1400 kuna penzija? Da. -Ali to je kad se uzmu krediti ili nešto? Ma ne, to je čistih. Neto iznos. -Čistih 1400 kuna? Da.-Pa je li zamišljate uopće kako će to izgledati kad vam dođe u eurima? Ne znam, ne znam. -Ne želite još razmišljati o tome? Pa to je teško, teško izvedivo", objašnjava Petar Ćerimi, umirovljenik iz Zagreba.

'Ne želim se ufuravati u taj film'

"Iskreno, ne znam stvarno. Da vam pravo kažem ne želim se ufuravati u taj film u to, kad dođe dođe, kako bude bit će. -Ne želite još razmišljati o tome? Pa ne", poručuje umirovljenica Tereza Savoj.

Cijena tramvaja zasad ostaje ista 4 kune karta, odnosno, 50 eurocenti. Prosječan račun kućanstva za struju od 283 kune – iznosit će 37 i pol eura, ali to bi iduće godine moglo ići gore, ne zbog eura, već zbog energetske krize. Ono što vjerojatno neće ići gore su plaće, prosječna plaća u maloprodaji od je 4300 kuna odnosno tek 577 eura. A učiteljska plaća od 8100 kuna, u eurima je 1087. To su službeni podaci ministarstva, neto prosjek.

Psihološki moment

Ustvari možda najveći dio ovog psihološkog momenta uvođenja eura je što ove svakodnevne proizvode gotovo pa poznajemo jako dobro u lipu koliko koštaju, ali kad dođe euro će nam te cijene poprilično malo jer će sve negdje biti oko eura ili ispod eura, pa tako recimo ovaj jogurt će biti 49 centi, glavica salate 66 centi, kila lubenice 52 centa, kruh bijeli 1,06 što se čini malo ali i nije baš toliko, mlijeko 1,26, a kila banane euro i 32.

16 kuna sada košta pakiranje jaja - podni uzgoj, razred M – to bi značilo 2 eura i 22 centa. Eurojackpot listić 2 eura. kutija cigareta 4 i pol, pakiranje žvakaćih 72 centa, toalet papira 3 eura 70.

Gužve na autocestama se možda malo smanje kad turisti neće po džepovima tražiti kune. Cestarina od Zagreba do Splita od 181 kunu, do Osijeka 122 ili Rijeke 70 preračunato koštat će 24 eura, 16 odnosno 9. Da i to, kao i sve drugo čini se nekako malo, ali vrlo brzo ćemo shvatiti da nije.