Svakim danom svjedočimo sve većim i većim poskupljenjima, a ono novo dolazi u redovima svima najdražeg ljetnog osvježenja - sladoleda.

Slobodna Dalmacija provela je istraživanje kolike su cijene kuglice sladoleda u Splitu pa su došli do zaključka kako se kreću do 10 do 15 kuna što je duplo više nego prije sedam godina.

'Naše cijene nisu za domaće'

No, dva tjedna nakon stiže novi rekord s kuglicom sladoleda u tom gradu. Riječ je o slovenskoj franšizi, a cijena kuglice napravljene bez glutena, umjetnih aroma i pojačivača okusa je - 16 kuna!

"Mi smo svjesni da naše cijene nisu za domaće. Ali, što ćete, turisti su to spremni iskeširati", rekla je prodavačica.

U sezoni se u Splitu očito sve podređuje stranim turistima.