PRISTIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: Hrvatski znanstvenik ima novo upozorenje: ‘Ako dođete u kontakt s oba virusa u istom trenutku…’

U RH trenutno imamo 2.052 aktivna slučaja Covida-19, od početka epidemije umrlo je 170 ljudi. Najviše je novooboljelih u Splitsko-Dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu.

U svijetu su trenutno 6.612.274 aktivna slučaja zaraze koronavirusom, a od početka pandemije preminule su 803.784.

U Hrvatskoj je jučer opet srušen rekord u broju novozaraženih koronavirusom u jednom danu, Stožer je objavio kako imamo 306 novih slučajeva, a jedna je osoba preminula.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je i dvije odluke – produljili su mjeru zabrane rada kafića i klubova nakon ponoći do 7. rujna te prihvatili zahtjev lokalnog stožera Splitsko-dalmatinske županije koji je odlučio da u Imotskom i općinama Cista Provo, Lovreć, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci uvedene nužne epidemiološke mjere su: da svadbe mogu imati maksimalno 50 ljudi, rade samo terase, proslave se smiju organizirati samo u krugu obitelji na njima smije biti najviše 20 osoba.

Na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske usluge ne smiju primati skupine u kojima je više od 20 osoba.

Jedna novobooljela osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:00 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 1 nova pozitivna osoba na COVID-19. Novooboljela osoba je iz Vinkovaca.

U Osječko-baranjskoj 11 novih slučajeva

9:50 Na području Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata u laboratoriju Kliničkog bolničkog centra Osijek testirano je ukupno 235 uzoraka, a zaraženost koronavirusom utvrđena je 11 osoba.

Po dvije novooboljele osobe su s područja Đakova, Čepina i Općine Ernestinovo, a po jedna iz Osijeka, Valpova, Našica te općina Satnica Đakovačka i Đurđenovac.

Mjera samoizolacije određena je za 30 kontakata novooboljelih pa je trenutno u samoizolaciji ukupno 286 osoba. U KBC-u Osijek trenutno je hospitalizirano 18 pacijenta od kojih su tri na respiratoru.

U Primorsko-goranskoj županiji 9 novih slučajeva

9:40 U Primorsko-goranskoj županiji devet je novozaraženih osoba. Radi se o kontaktima zaraženih osoba koje su prethodno stavljene u samoizolaciju te mlađim ljudima koji se vraćaju s godišnjih odmora iz Dalmacije.

Istarska županija ima dva novooboljela

9:30 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je ukupno 286 uzoraka briseva (146 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih su 2 pozitivna. Jedna osoba je bliski kontakt s već poznatom pozitivnom osobom, a u drugom slučaju je u tijeku epidemiološka obrada.

Trenutno je 65 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 188 osoba.

Zagreb: 53 nova slučaja koronavirusa

9:22 U protekla 24 sata u Gradu Zagrebu zabilježena su 53 nova slučaja koronavirusa, a provedeno je 498 testiranja, izvijestio je u nedjelju Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Za 111 osoba izrečena je mjera samoizolacije.

10 je novooboljelih osoba za sada negativne epidemiološke anamneze, 18 osoba su kontakti od ranije pozitivnih osoba, a kod 12 je novooboljelih osoba moguće izlaganje u noćnim klubovima i kafićima tijekom korištenja godišnjeg odmora.

Kod devet je osoba epidemiološka obrada u tijeku, a dvije su osobe došle iz BiH te dvije iz Srbije.

Iz NZJZ su izvijestili da su svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Zagreba negativni su na covid-19.

U Zagrebu je trenutnu ukupno 599 aktivnih slučajeva koronavirusa dok su 1154 osobe u samoizolaciji.

U primorsko-goranskoj županiji 9 novih

9:05 U posljednja 24 sata Primorsko-goranska županija broji devet novozaraženih osoba, a radi se o kontaktima oboljelih koje su prethodno stavljene u izolaciju i mladima koji su se vratili s ljetovanja.

Pet novooboljelih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:00 U posljednja 24 sata u Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno je pet novoboljelih osoba od Covida-19. S područja Kutine oboljele su dvije osobe, jedna s područja Popovače, jedna s područja Siska te jedna osoba s područja Martinska Vrs.

Većinom se radi o mlađim ljudima.

Znanstvenik Gordan Lauc: Ove godine cijepite se protiv gripe

8:40 Prof. dr. sc. Gordan Lauc, član Znanstvenog savjeta Vlade, u sinoćnjem HRT-ovom Dnevniku poručio je da je u ovom trenutku iznimno važno cijepiti se protiv gripe.

“Mislim da je iznimno važno cijepiti se protiv gripe u ovom trenutku. Gripa je teška bolest i Covid će biti teška bolest najesen i, ako slučajno dođete u kontakt s oba virusa u istom trenutku, to bi bilo nešto što će organizam jako teško moći izboriti”, rekao je Lauc.

Iako imamo značajan rast, kaže kako smo i na ovoj razini brojeva i dalje ispod prosjeka onoga što vidimo u SAD-u u posljednja dva mjeseca.

“To nisu nekakvi brojevi koji su kataklizmički, određene države imaju to mjesecima na toj razini i to nije previše zabrinjavajuće. Druga vrlo važna stvar je da ovaj porast koji vidimo zapravo nije porast broja zaraženih u Hrvatskoj jer u Hrvatskoj se nije ništa bitno promijenilo zadnjih šest tjedana”, rekao je Lauc i dodao da smo počeli bitno više testirati, a to rezultira povećanim brojem oboljelih.

Ne vjeruje da će broj bitno porasti u odnosu na današnjih 300-injak u sljedećih nekoliko tjedana. Naglasio je kako su istraživanja pokazala da su i težina bolesti i smrtnost daleko manje ljeti nego zimi.

“Puno je važnije u ovom trenutku da su bolnice i kod nas i u Europi u biti prazne što se tiče bolesnika s Covidom-19, da relativno mali broj ljudi umire od te bolesti i da ona trenutno nije veliki zdravstveni problem u čitavoj Europi i gotovo čitavoj sjevernoj polutci”, kaže znanstvenik.

No, kaže, loša strana toga je da će bolest, ako je blaža ljeti, biti ponovno teža zimi i da nismo završili priču pandemije koronavirusa, već nas čeka zimska sezona u kojoj situacija može biti puno teža nego sad.

Kaže kako sigurno znamo i da Covid-19 nije isključivo respiratorna bolest, već da može napadati različite organe. “Ali realno, još uvijek jako malo znamo o tome na globalnoj razini”, rekao je Lauc.

“Ovo je novi virus, s njim ne treba biti previše opušten, ali ipak se čini da nije onako strašan kao što nam se činilo na samom početku”, rekao je.

Na pitanje mogu li se ljudi koji prebole Covid-19 ponovno zaraziti, Lauc odgovara kako najnovija istraživanja pokazuju da čak i ljudi oji prebole blagi oblik, pa čak i članovi obitelji koji nikad nisu testirani pozitivni, a drugi članovi obitelji su bili pozitivni, razvijaju određenu razinu imuniteta.

“Ne možemo biti potpuno sigurni hoće li oni biti baš zaštićeni da ne mogu dobiti Covid, ali sigurno je da imaju određenu razinu memorije, imuniteta koji će im pomoći ako ponovno dođu u kontakt s virusom”, rekao je znanstvenik te dodao da još uvijek u svijetu nema potvrđenih slučajeva da su se ljudi razboljeli dvaput.

Navodi i da ako će netko tko tijekom ljeta preboli Covid s blagim simptomima biti zaštićen tijekom zime, to nije tako loše za tu osobu, ali ni za društvo.

“Tako da mislim da situacija gdje smo tijekom ljeta dopustili da se određeni broj ljudi zarazi nije strašna i da to nije nekakva pogreška za koju bi trebalo nekoga osuđivati, već je to nešto što će nam možda čak biti dio rješenja kada dođe zima”, smatra Lauc.

Što se tiče cjepiva, kaže kako su prve dvije fate kliničkih ispitivanja pokazale dosta optimistične rezultate. “Mislim da su svi jako optimistični da bi već negdje na jesen ili do kraja godine mogli imati registrirana cjepiva, što znači da bi negdje do proljeća ono možda čak moglo postati široko dostupno”, zaključio je.

Covid-19: zemlje pokušavaju spriječiti drugi val nakon povratka s odmora

8:15 Zemlje poput Južne Koreje u nedjelju su se odlučile za nove, strože mjere protiv covida-19, zatvarajući plaže i restorane kako bi pokušale izbjeći drugi val, dok se u nekim drugim zemljama kao uzrok mogućeg drugog vala označava povratak s godišnjih odmora.

Seul je na čitavom svojem teritoriju od nedjelje uveo restrikcije koje su već na snazi u glavnom gradu, od sportskih susreta u zatvorenom do zatvaranja muzeja.

Odluka je donesena nakon što je zemlja koja se zahvaljujući testiranju i brzom pronalaženju kontakata uspjela dobro othrvati prvom valu, registrirala više od 300 slučajeva dva dana zaredom, najviše od ožujka.

“U vrlo smo osjetljivoj fazi koja bi mogla biti početak drugog vala u zemlji”, rekao je ministar zdravstva Park Neung-hoo u subotu.

U Europi je također prisutan strah od drugog vala, poglavito u Italiji koja je bila jedna od najpogođenijih zemalja u prvom.

Područje Rima registriralo je rekordan broj u 24 sata od početka pandemije od kojih je većina vezana uz povratak s odmora.

Upire se prstorm na povratnike sa Sardinije koja je bila pošteđena u prvom valu, ali na kojoj su dolasci i odlasci neopreznih turista doprinijeli širenju virusa.

U svjetlu te situacije, predsjednik regije Lacio Nicola Zingaretti zatražio je uvođenje “hitnih kontrola na mjestima iskrcaja” s otoka.

I u Njemačkoj je broj novih zaraza narastao zadnjih dana, zbog masovnog povratka turista koji su proveli praznike u rizičnim područjima.

Broj potvrđenih slučajeva u nedjelju – nova 782 – manji je nego prethodnog dana kada je bilo registrirano preko dvije tisuće novozaraženih, 2034.

Posljednji je put broj novozaraženih u zemlji bio viši od toga 25. travnja, kada je evidentirano 2055 novih slučajeva infekcije.

U Irskoj su vlasti ovaj tjedan odlučile osnažiti mjere o okupljanjima, pa je sada najveći broj dopuštenih osoba šest.

WHO i djeci preporučuje maske

U toj se zemlji, kao i u ostatku Europe, vlasti pripremaju za novu školsku godinu, dok Svjetska zdravstvena organizacija preporuča nošenje maske za svu djelu iznad 12 godina, u svim situacijama u kojima ju nose i odrasli.

Francuska je nametnula sustavno nošenje masku u razredima. “Nalazimo se u rizičnoj situaciji” u smislu covida-19, rekao je ministar zdravstva Olivier Véran u razgovoru za list Journal du Dimanche, ističući strahove da bi mladi mogli prenijeti bolest starijima i osjetljivijima.

Epidemija se nikad nije zaustavila, “ona je samo bila kontrolirana u vrijeme karantene”, rekao je.

Na svjetskoj razini, broj zaraženih u nedjelju je prešao 23 milijuna kao i 800.000 umrlih.

Latinska Amerika i Karibi imaju više od 255.000 umrlih.

Više od polovice umrlih na planeti bilježe četiri zemlje: SAD, Brazil, Meksiko i Indija.

Više od 60.000 osoba umrlo je od covida-19 u Meksiku, što je brojka koja je nadaleko premašila “najkatastrofičniji scenarij” nadležnih.

U Indiji je broj zaraženih prešao u nedjelju 3 milijuna. Ta zemlja od 1.3 milijarde stanovnika ima 3,044.940 zaraženih sa 69.239 novih slučajeva u 24 sata.

Posljednji milijun zaraženih Indija je zabilježila u samo 16 dana, a prošli u 21 dan, brže nego SAD ili Brazil.

Indija zadnjih 18 dana ima najviši broj novozaraženih dnevno u svijetu.

U svijetu broj zaraženih koronavirusom prešao 23 milijuna, preminulih 800 tisuća

8:00 U svijetu je broj ljudi zaraženih koronavirusom u subotu premašio 23 milijuna, dok je broj preminulih porastao na 800 tisuća, a slučajevi zaraze tim virusom zabilježeni su u 210 zemalja i teritorija od kada je otkriven prvi slučaj u prosincu 2019. u Kini, objavio je Reuters.

Po broju prijavljenih slučajeva zaraze i smrtnosti SAD je na prvom mjestu, a na drugom Brazil, čije je ministarstvo zdravlja u subotu izvijestilo o nešto malo više od 50 tisuća potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Time je ukupan broj zaraženih u toj zemlji dosegnuo gotovo 3,6 milijuna, dok se broj preminulih povećao za 892, na ukupnih 114 250 do sada.

Na trećem mjestu u svijetu po broju zaraženih i preminulih od posljedica koronavirusa je Indija, potom slijede Rusija, Južna Afrika, Peru i Meksiko, gdje je u subotu broj ukupnih smrtnih slučajeva od koronavirusa prešao 60 tisuća.

Meksičko ministarstvo zdravstvo u subotu je izvijestilo o 6 482 novih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i 644 smrtnih slučajeva, čime su ukupne brojke zaraženih u toj zemlji porasle na više od 556 tisuća, a umrlih na više od 60,2 tisuće.

Vlada je priopćila i kako je stvarni broj zaraženih u Meksiku vjerojatno i znatno veći od potvrđenih slučajeva.