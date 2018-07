CIJELI DRŽAVNI VRH JE NA PUTU: Hrvatska je sada u njegovim rukama: ‘Uvjeravam vas da je zemlja i dalje dobro čuvana’

Plenkovića će u odsutnosti zamijeniti bilo koji od četiri potpredsjednika Vlade.

Državni je vrh ovih dana na putu zbog službenih obaveza. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala u Bruxelles na NATO summit, dok su premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Moskvi na polufinalnoj utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva, na kojoj hrvatska reprezentacija večeras igra s Engleskom.

Premijer može odrediti da ga mijenja jedan od potpredsjednika Vlade

Dok oni izbivaju iz zemlje, postavlja se pitanje tko je sada u Hrvatskoj glavni. Naime, situacije u kojima je država na ovaj način ‘obezglavljena’, nisu rijetkost. Prema Ustavu, predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Sabora da ga zamjenjuje u slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, a o povratku na dužnost odlučuje predsjednik Republike. Osim toga, Ustav propisuje i da predsjednik Vlade može odrediti da ga zamjenjuje jedan od potpredsjednika Vlade.

Jedna takva situacija se dogodila u listopadu prošle godine, kada je premijer bio u Bruxellesu, predsjednica u Rusiji, a predsjednik Sabora u Kanadi. Premijer je odredio da ga u zemlji u to vrijeme mijenja Martina Dalić, a tu su bili i saborski zastupnici koji su upravljali zemljom. 2012. se pak dogodila neobična situacija u kojoj je po odlasku državnog vrha u inozemstvo, na vlasti u Hrvatskoj bila oporba, javlja 24 sata.

Reiner: ‘Zemlja je i dalje dobro čuvana’

Procedura je takva da je sada glavni Željko Reiner, koji ističe da je sve u najboljem redu iako glavnih ljudi u zemlji nema.

‘Uvjeravam vas da je zemlja i dalje dobro čuvana. To danas, u doba komunikacija, uopće nije pitanje. Oni u svakom trenutku znaju sve što se ovdje događa i mogu isto tako reagirati u svakom trenutku’, rekao je Reiner za 24 sata i dodao da će sutra on voditi plenarnu sjednicu, no povremeno će uskočiti i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić. Osim toga, u slučaju potrebe, Plenkovića će u odsutnosti zamijeniti bilo koji od četiri potpredsjednika Vlade.