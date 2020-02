‘VRIJEME JE POTENCIJALNO OPASNO PO ŽIVOT’: Upaljen meteoalarm za cijelu Hrvatsku – izmjerili su udar vjetra od čak 270 km/h!

Pripazite horizontalno na otpuhane kontejnere, a vertikalno na nepričvršćeni građevinski materijal. Odgodite odlazak u prirodu do prve bonace. U slučaju nesreće birajte 112 preko kojeg možete dobiti nas kao i ostale žurne službe, objavio je HGSS

Promjenjivo oblačno i izrazito vjetrovito, ponegdje malo oborine, uglavnom u kopnenim područjima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu. U nizinskom dijelu je moguća susnježica, a u gorju uglavnom snijeg. Prema večeri smanjenje naoblake i razvedravanje sa zapada. Puhat će jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu tramontana i bura mjestimice s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7 u unutrašnjosti te od 6 do 11 °C duž obale i na otocima.

Zbog izrazito jakog vjetra danas je cijela Hrvatska pod upaljenim Meteoalarmom. Dok je za unutrašnjost na snazi narančasti alarm, za područje Kvarnera, cijele Dalmacije i dalmatinskog zaleđa upaljen je crveni alarm.

“Olujni udari sjevernog vjetra, osobito na krajnjem sjeveru. Srednja brzina vjetra 40-55 km/h; najjači udar vjetra 55-105 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom”, navodi se na stranicama za područje unutrašnjosti, dok se za crveni alarm u Dalmaciji navodi: ‘Jaka do olujna, mjestimice i jaka olujna bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-80 čvorova (65-150 km/h). Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.’

Rekordni udar vjetra na Biokovu

Zbog jakog vjetra su zatvorene brojne ceste ili se njima putuje s ograničenjem, a u prekidu su i trajektne linije. Osim na obali, strahovito jak vjetar puše i u dalmatinskom zaleđu. Ovisno o dijelu Dalmacije, izmjenjuju se olujne bura i tramontana. Prema podacima DHMZ-a, u Makarskoj bura dostiže orkanskih 169 kilometara na sat, na Ćilipima je izmjereno 133, a na splitskom Marjanu 126 kilometara na sat.

No, to je ništa u usporedbi s udarom vjetra kojeg je izmjerila automatska meteorološka postaja na Biokovu. Naime, na vrhu Sveti Jure izmjeren je udar vjetra od nevjerojatnih 270 kilometara na sat, piše Dalmacija danas. No, taj podatak je neslužben, a ako ga DHMZ potvrdi, bit će to najsnažniji udar vjetra službeno izmjeren u Hrvatskoj!

Dosadašnji službeni rekord u izmjerenoj jačini vjetra postavljen je 21. prosinca 1998. kod Maselničkog mosta, kada je izmjeren nalet bure od 248 kilometara na sat. Neslužbeni rekord postavljen je 23. prosinca 2003. na vijaduktu Božići na autocesti A1, kada je izmjeren udar vjetra od čak 307 kilometara na sat.

I HGSS upozorava u svom stilu: Pripazite horizontalno na otpuhane kontenjere

Zbog očekivanog izrazito jakog vjetra oglasila se i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

“Olujni udari sjeverca od 90-ak kilometara na sat. Pripazite horizontalno na otpuhane kontejnere, a vertikalno na nepričvršćeni građevinski materijal. Odgodite odlazak u prirodu do prve bonace. U slučaju nesreće birajte 112 preko kojeg možete dobiti nas kao i ostale žurne službe”, objavio je HGSS na Facebooku.

Vakula: Nadam se da jak vjetar neće prouzročiti veću štetu

Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula također upozorava na jak vjetar.

“Tijekom srijede će još jači puhati svima! Sigurno će prouzročiti zastoje u prometu, nadam se ne i neku drugu veću štetu! Pritom će oborina biti manje nego u utorak, koji je nekima nakratko djelovao kao svijeta smak. Od četvrtka do nedjelje opet stabilnije, mirnije, sunčanije i suho, ali pripremite toplije cipele i ruho. Temperaturnih će minusa biti gotovo diljem unutrašnjosti, a i ponegdje blizu mora će se jutarnja hladnoća osjetiti do kosti. No, poslijepodneva će biti sve toplija, a od nedjelje i oblačnija, uz jugozapadnjak i jugo ponovno i vjetrovitija i kišovitija…”, navodi Vakula za HRT.

Od četvrtka mirnije, stabilnije, sunčanije, do nedjelje i suho, ali …

“Nakon mnogima nepovoljne srijede u četvrtak na kopnu slabljenje vjetra i sunčanije vrijeme, ali uz hladno jutro i minuse. U petak i subotu u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka, no zadržat će se uglavnom suho i razmjerno hladno. Od nedjelje promjenjivo i u gorju uz porast vjerojatnosti kiše. Uz jačanje jugozapadnjaka i temperatura će porasti. Do subote će razmjerno hladno biti i na Jadranu, osobito još u četvrtak uz jaku, u početku i olujnu buru. A u petak i subotu će sjeverozapadnjak i bura biti slabiji. Sve do subote na Jadranu će prevladavati sunčano i stabilno. Zatim će zapuhati jugo, naoblaka porasti te mjestimice biti i kiše, ponajprije na sjevernom dijelu”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.