‘CIJELA EUROPA IMA ZABRANU KRETANJA, PA NISU SVI DRUGI IDIOTI, A SAMO MI PAMETNI’; Čačić oštro po Stožeru i kritičarima: ‘Jadno i pijano’

Capak se u velikoj mjeri vodi politikom, radi što može, ali se vodi politikom i politika odlučuje, smatra Čačić

Varaždinski župan i predsjednik Narodne stranke Radimir Čačić nada se da je ovo vrhunac epidemije u Varaždinskoj županiji. “Relativno puno ljudi umire. Tijekom prvog vala imali smo jedan smrtni slučaj, sad ih imamo 24”, rekao je Čačić u Pressingu na N1 televiziji.

Prije mjesec dana Varaždinska županija je imala jednu od najboljih situacija i u Hrvatskoj i u Europi, a danas ima jednu od najgorih.

“Stvari su potpuno jasne, zna se tih nekoliko svadbi, tih nekoliko velikih okupljanja. Odmah imate eksploziju. Onog trenutka kad izgubite mogućnost kontrole nad širiteljima, više nemate evidenciju kontakata, tog trenutka nemate šanse da kontrolirate procese. To je ono što smo mogli u prvom valu”, kazao je Čačić i dodao da se situacija pogoršala dolaskom ljeta i ukidanjem mjera.

Dodao je i da je trenutno oko 6.000 ljudi u samoizolaciji u cijeloj županiji.

“Trebalo je napraviti to što smo mi napravili: rezervne lokacije, proširenje kapaciteta za udar… Međutim, ovdje se radi o sustavu u kojemu možete voditi računa i evidentirati. Naš gornji broj je bio 281 zaraženih, puta pet – to je standard kontakta, što je otprilike 1200 do 1300 kontakata, naravno da nema tog broja epidemiologa ni ljudi koji na tome rade da mogu pohvatati te kontakte. Sustav je propustio”, smatra Čačić.

Osvrnuo se i na mjere pomoći za djelatnosti ugrožene koronakrizom.

“U javnosti imate priče da neka nam osiguraju obeštećenje pa ćemo poštivati mjere, imate takve izjave. To je jedna bezočna laž. Mi znamo da je obeštećenje osigurano već u prvom valu. Svi kojima je država zatvorila mogućnost rada dobili su kompletno obeštećenje”, kazao je i dodao da se iste mjere od proljetos još uvijek koriste.

“Ne samo da se koriste, one su još proširene”, kazao je Čačić.

‘Htjeli smo najoštrije mjere u Hrvatskoj’

Osvrnuo se i na mjere koje je predložio Stožer civilne zaštite Varaždinske županije.

“Ovo što smo mi predložili je najoštrije u Hrvatskoj, zabrana rada od 22 sata, a ne od 24 sata. Tražili smo i zabranu i od 20 sati, pa je to odbijeno. Tražili smo zabranu svih kontaktnih sportova, za razinu rekreacija i županijska natjecanja. Sve odluke vezane za koronu donosi samo i isključivo Nacionalni stožer”, poručio je Čačić.

O policijskom satu

Komentirao je i zašto se zalagao za uvođenje policijskog sata.

“Ta cijela priča je igra koja ima dva ključna elementa. Prvi je da postavite sustav koji je kontrolibilan, dovoljan jednostavan i da imate dovoljno snage da ga pratite te da prekršitelje tog sustava sankcionirati”, kazao je Čačić i dodao da ne mora to biti policijski sat jer smo u prvom valu imali i znatno veća zatvaranja.

“Išlo se daleko preko mjere. Zatvorile su se granice općina potpuno nepotrebno. Očito se u panici otišlo predaleko. Termin policijski sat je nešto što netko tko ne razumije ili želi zlonamjerno interpretirati može interpretirati kao policiju s kalašnjikovima… Cijela Europa ima zabranu kretanja, pa nisu svi drugi idioti, a samo smo mi pametni.”

Čačić smatra da je razlog za liberalne mjere u Hrvatskoj u usporedbi s ostatkom Europe političke prirode.

“To je nedostatak spremnosti da se suočiš s negativnom političkom posljedicom nezadovoljstva koja nije nelogična. Ljudi su ogorčeni, nezadovoljni i u strahu, boje se za svoju egzistenciju i naravno da reagiraju i to je prirodno. Razumijem to balansiranje.”

‘Capak se vodi politikom’

Osvrnuo se i na ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka i dvije njegove izjave – odluka o potpunom lockdownu u proljeće, te nedavna izjava da lockdown ne daje rezultate.

“U velikoj mjeri se vodi politikom, radi što može, ali se vodi politikom i politika odlučuje, Capak je bio u pravu i proljeće i sad, odnosno, bio je u krivo i u proljeće i sad. Stvari nisu crno-bijele. Kad imate represivni aparat i čiste mjere koje djeluju u regiji ili cjelini s jedne strane, a s druge strane svijest o tome da je stvar postala opasna, tada vam počinju brojevi padati”, smatra Čačić.

O prozivkama Jana Kerekeša: ‘Jadno i pijano’

Osvrnuo se i na prozivke glumca Jana Kerekeša koji je Čačića nazvao “čudovištem” i pozvao stanovnike Varaždinske županije da se sjete svega toga u vrijeme izbora.

“Jadno i pijano. To je već poznata tema, to je tema iz izbora, ta njihova udruga koja se proglašava kulturom, s prijenosom par milijuna kuna na računu je protestirala da im Varaždinska županija nije dala financijsku podršku. Varaždinska županija nema budžet za to”, kazao je Čačić i dodao da strože mjere ne donosi on niti stožer Varaždinske županije nego su to odluke Nacionalnog stožera.

