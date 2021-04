ČIJA JE IDEJA BILA DA SE U ZAGREBU MASKE NOSE I NA OTVORENOM? ‘Ostat će pomalo i enigma tko je to i zašto donio’

Lovrić odbacuje mogućnost da je mjera povučena zbog predizborne kampanje

Jučer je objavljeno kako je lokalni Stožer civilne zaštite odlučio da se od danas i na otvorenom u Gradu Zagrebu moraju nositi zaštitne maske. Nekoliko sati kasnije, obnašateljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević ukinula je tu odluku. Ispričala se građanima zbog “uznemiravanja” i preuzela vođenje lokalnog stožera.

Lovrić: Neodgovorno je donijeti takvu odluku

Ivica Lovrić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao cijelu situaciju.

“Neodgovorno je donijeti takvu odluku, a da najodgovornija osoba za upravljanje gradom takvo što ne zna. Sasvim sigurno da ta odluka nije dobra i da ona nije potrebna u ovom trenutku kada su u pitanju epidemiološke mjere u Gradu Zagrebu. I zamjenica je donijela jedinu moguću odluku, a to je da preuzme sama vođenje zagrebačkog Stožera civilne zaštite i da povuče tu odluku”, kazao je Lovrić.

Enigma

Na pitanje tko je onda donio takvu odluku, Lovrić je odgovorio: “Postoje neke informacije da je to bilo u dogovoru s članovima Nacionalnog stožera, a da gradski to samo predloži. Vidjeli smo da su se iz Nacionalnog stožera ogradili na neki način od te odluke. Ostat će pomalo i enigma tko je to i zašto donio”.

Lovrić odbacuje mogućnost da je mjera povučena zbog predizborne kampanje. “Bilo bi vrlo neodgovorno kada bi se epidemiološke mjere donosile zbog kampanje. Opoziv mjera nije zbog kampanje nego zato što to ometa normalan život grada i funkcioniranje građana. Ova sinoćnja odluka je samo odluka odgovorne gradonačelnice, a nije sigurno motivirana političkim razlozima”, tvrdi Lovrić.