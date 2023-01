Europska unija priprema novi porezni udarac duhanskoj industriji i predlaže povećanje najniže moguće trošarine. S novim porezom cigarete u Hrvatskoj poskupjele bi najmanje desetak kuna po pakiranju.

"Možda bi bilo bolje da se povise cijene, mislim da bi bilo manje pušača i da bi ljudi bili zdraviji. Kažem, možda", kazala je za RTL Danas Karmen iz Zagreba.

"Non-stop poskupljuju, a puši se i dalje. Tko puši – puši, nema tu pomoći", dodaje Zagrepčanka Elizabeta.

Povećanje trošarina s 1,80 na 3,60 eura po kutiji

Europska komisija predlaže povećanje najmanje moguće trošarine s 1,80 eura na čak 3,60 eura po kutiji, odnosno 27 kuna, što znači da će cijelom nizu duhanskih brendova cijena skočiti.

"Mislim da bi bilo dobro ne samo ispoštovati minimalnu stopu koju će predložiti Komisija, nego još i dodatno s naše strane pojačati taj iznos", kazala je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Povećanje trošarine na 3,60 eura za prosječnog pušača koji na dan popuši kutiju cigareta znači poskupljenje, u prosjeku za desetak kuna, odnosno povećanje od 300 kuna na mjesečnoj razini, tj. oko 3600 kuna na godinu.

"Neke države članice u EU imaju preko 6, 7 pa čak i 8 eura trošarine, dok recimo najmanje trošarine imaju Grčka i Bugarska koje su prve dvije zemlje prema broju pušača. Hrvatska je na petom mjestu i dosta loše stojimo", dodaje Borzan.

'Obogatit će se neki iz trećih zemalja'

Proizvođači duhana s najavom poskupljenja nisu zadovoljni. Kažu, sve više pušača okrenut će se crnom tržištu.

"To je sigurno, 100 posto. Najgore što će se obogatiti neko iz trećih zemalja, Hrvati će morati zatvoriti. Cigare će biti preskupe, crno tržite će cvjetati – carinici će hodati po selima", kazao je predsjednik udruge hrvatskih proizvođača duhana Krupan list Željko Mikulčić.

Najjednostavniji način punjenja proračuna

Veće trošarine znače i veće prihode za sve članice EU za 9,3 milijarde eura. Najjednostavniji je to način za punjenje proračuna, koju Europa pravda brigom o zdravlju građana – smatra porezni savjetnik Ivan Čevizović.

"Ali zapravo je činjenica ako pogledate bilo koji bazičnu knjigu iz ekonomije onda ćete kao dobar primjer neelastične potražnje naći upravo cigarete, što znači da koliko god dižete cijenu neće toliko smanjiti potrošnju, koliko ćete ostvariti veće prihode", kaže Čevizović.

Europi je cilj da do 2040. godine dođe do "generacije bez duhana", a prije toga nastoje smanjiti udio pušača s 25 na 20 posto već do 2025. godine.