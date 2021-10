Virusni imunolog prof. dr. Luka Čičin-Šain, riječki znanstvenik i voditelj Odjela za virusnu imunologiju u Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Braunschweigu, u velikom intervjuu za Novi List istankuno je kako je reagirao na izjave Gordana Lauca, no pritom ističe kako je jedna stvar još opanija od njegovih istupa.

'Vladi odgovara prepucavanje znanstvenika s Laucom'

"Vladi na neki način koristi što se Lauc po medijima prepucava sa mnom ili s Đikićem ili nekim trećim, jer onda javnost stječe dojam da je Vlada manje odgovorna za problem u kojem se nalazimo. Vladi je to zgodno jer se ne priča o njima, nego kad su mjere preoštre, ljudi se ljute na Đikića, a kad su bolnice pune, ljute se na Lauca", smatra znanstvenik, i ponavlja kako je odgovornost na Vladi jer ona je ta koja donosi odluke. "To je fer, jer Plenković dobio mandat od građana, ali onda treba i naglasiti da te odluke jesu njegova odgovornost".

A jedna od tih odluka su i covid potvrde, koje su, smatra, dobre.

'Covid potvrde ograničavaju samo necijpljene'

"Covid potvrde su ograničenje jedino za ljude koji nisu cijepljeni i njima predstavljaju problem jer ih ograničavaju, onemogućavaju pristup nekim javnim prostorima i tjeraju ih da plaćaju testove te se na neki način radi pritisak na njih da se cijepe, što ih naravno smeta i žulja. S druge strane, potvrde ljudima koji se nalaze u javnom prostoru osiguravaju da budu sigurniji od zaraze", kaže.

Pritom, ističe kako se postavlja pitanje i prava cijepljenih.

"Puno se priča o pravima ljudi koji nisu cijepljeni, a jako malo o pravima ljudi koji su cijepljeni. Vi i ja smo cijepljeni i kad odemo u neki lokal moramo nositi maske, jer je to pravilo koje vrijedi za sve. Pandemija i maske će biti stvar prošlosti kad velika većina ljudi bude imuna, bilo zbog preboljele infekcije ili zbog cijepljenja.

'Taoci necijepljenih'

Ali do tada će na ulazu u lokal netko od nas tražiti da stavimo maske jer se neki drugi ne žele cijepiti. Ti ljudi mogu utjecati na svoju odluku i odlučiti da će se cijepiti, no vi i ja ne možemo utjecati na njihovu odluku. Ljudi koji nisu cijepljeni imaju slobodu nešto odlučiti i promijeniti svoje stanje, a mi koji smo se cijepili moramo sačekati ove druge koji nas čine svojim taocima“, smatra.

Kako bi se dostigao kolektivni imunutet istiće kako je potrebno daleko veće procijeplmjivanje, obzirom na to da se djeca ne cijepe, a mogu širiti zarazu, a kod širenja zaraze ističe i još jednu opasnost. Iako za viruse koronavirus dosta malo mutira, nove varijacije se i dalje javljaju prvensveno zbog velikog broja zaraženih.

Kako funkcionira lijek protiv covida

Komentirao je i lijek za koronavirus koji se sve više spominje.

"Ljudi koji se ne žele cijepiti jer zaziru od nekakve kemije trebali bi shvatiti da je i lijek kemija, i to više od cjepiva. Cjepivo u osnovi sadrži dio bjelančevina virusa koje naš imunosni sustav prepoznaje kao virus i stvara protutijela koja se lijepe na virusne proteine. Kad imate lijek, u konkretnom slučaju molnupiravir, to je lijek koji sliči nukleotidu, ali je dijelom modificiran, i kad se vezuje uz lanac RNK koji se razmnaža, blokira ga da se dalje dijeli. Teoretski se takvi nukleotidi mogu vezati i uz nukleotide RNK-a koje naše tijelo proizvodi. Dakle, ti lijekovi mogu imati naglašenije nuspojave od onih kod cjepiva. Na koncu, takvi su lijekovi i skuplji. Cjepivo košta između 20 i 30 eura, a ciklus terapije molnupiravira trebao bi koštati oko 700 dolara. Merck je sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom ušao u dogovore za proizvodnju ovog lijeka u Indiji kako bi ga siromašne zemlje dobile po znantno nižoj cijeni, no koliko ja znam, Hrvatska nije na toj listi. Tako da ljudi koji razmišljaju da se neće cijepiti jer postoji lijek, moraju shvatiti da si to zasad mogu priuštiti samo imućni", upozarava.