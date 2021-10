Luka Čičin-Šain, voditelj Odjela za virusnu imunologiju u Helmholtz centru u Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj na televiziji N1 govorio je o epidemiološkoj situaciji s Covidom-19 i osvrnuo se na istupe Gordana Lauca.

“Mi vidimo da korona raste u cijelom svijetu, ali u Hrvatskoj raste brže od prosjeka u EU. Situacija je sve ozbiljnija, porast je manje-više istovjetan. Uvijek je to, logaritamski gledano, proporcionalni porast, ali sada smo došli do tako velikih brojki. Kada se brojke udvostruče još jednom u tjedan dana, doći će do dramatične situacije na odjelima”, kazao je Čičin-Šain.

'Još nismo na vrhuncu četvrtog vala'

Na pitanje jesmo li na vrhuncu četvrtog vala kazao je da se to još ne zna.

“Imam dojam da nismo zato jer nemamo situaciju da je sada nekakav imunitet krda dosegnut, da je toliko ljudi preboljelo ili cijepljeno da se virus nema kamo širiti i može se očekivati da će se širiti dalje. Vrh pandemijskog vala može biti dosegnut kada promijenimo ponašanje, kada se u svakodnevnom životu počnemo drugačije ponašati, izbjegavamo kontakte ili smo na neki drugi način zaštićeni”, smatra Čičin-Šain.

Osvrnuo se i na nepridržavanje mjera.

“Neki su se cijepili i oni se najčešće ponašaju na razuman način, ali postoje i oni koji se ne pridržavaju. Kada odete u trgovački centar, 90 posto ljudi nosi maske, ali 10 posto ne i imam dojam da se djelatnicima više ne da trčati za takvima i tjerati ih da stave masku'', kaže.

'Da ljudi prihvaćaju mjere, izbjegli bismo lockdown'

Čičin-Šain smatra da bi, kada postojeće mjere više ne budu dovoljne, trebalo krenuti s radikalnijima.

''Da ljudi prihvaćaju umjerene mjere i da ih koriste, mogao bi se izbjeći i lockdown. Do nas svih skupa, a najviše do Vlade je da osiguramo da ljudi mjere poštuju i provode”, kaže.

Velik broj preminulih smatra rezultatom velikog broja necijepljenih koji se mogu zaraziti i dobiti ozbiljne oblike bolesti. Otpor prema cjepivu, kaže, nije pitanje za virologe, nego za psihologe i sociologe.

''Moj dojam je da je tu jako puno nesigurnosti i iracionalnog straha od cjepiva, pa se taj rizik od cijepljenja doima višim od zaraze, što nema nikakve veze s provedenim studijama. Šanse da netko umre od zaraze su 1:100, a od cjepiva 1: 1.000.000. Vidim da je s jedne strane loša komunikacija od strane Vlade, s druge strane nepovjerenje, s treće strane plaše se staviti cjepivo u sebe. Kada gledate sredine gdje se puno ljudi cjepivo, vidjet ćete da se ne bune, kažu da ih malo ruka boli i to je to'', istaknuo je.

'Zašto Vlada tolerira da taj čovjek ima toliko utjecaja?'

Čilin-Šain se osvrnuo i na Znanstveni savjet Vlade.

“U njemu se nalaze i ljudi koji latentno daju informacije da ta cjepiva ipak ne koriste. Da najveći broj porasti smrtnosti korelira s brojem cijepljenih te implicira da cjepiva škode. Zašto Vlada tolerira da taj čovjek i dalje ima toliku količinu utjecaja na ljude i tako podriva povjerenje na cijepljenje? Treba pitati zašto oni to još toleriraju. Ako se 9 znanstvenika slaže oko nečega, a deseti ima drugačije mišljenje, onda mediji ne bi tom jednom trebali davati isti prostor kao devetorici drugih. I ne bi Vlada tako trebala dovoditi do toga da se u javnosti stječe lažni dojam da je znanost podijeljena. Znanost je stekla prilično jak konsenzus, tu je tek nekoliko ljudi s drugačijim mišljenjem', kazao je Čičin-Šain govoreći o članu Znanstvenog savjeta Gordanu Laucu.

Za njega kaže da crpi autoritet iz toga što je član tog Savjeta pa ispada da je njegovo mišljenje itekako vrijedno i važno.

'Nitko nije tvrdio da je cjepivo 100 posto učinkovito'

“Gospodin Lauc upravo dovodi Vladu u situaciju da mora donijeti oštre mjere jer podriva to povjerenje u mjere koje bi bile blaže i gdje bi se izvukli iz pandemije s daleko manje ekonomskih problema. I onda nas dovede u situaciju gdje nema druge jer toliko ljudi umire, nema više slobodnih mjesta na respiratorima i na kraju Vlada mora uvesti lockdown, djeca ne smiju u škole, ljudi na poslove i onda se okrene i mene optužuje, pa to nema veze s mozgom. Moramo reći da to što se događa je u velikoj mjeri zasluga toga što se vlada ne može ograditi od ljudi koji nam odmažu u tome da se adekvatno i ispravno nosimo s ovom pandemijom”.

Na koncu se Čičin-Šain osvrnuo i na učinkovitost cjepiva rekavši da nitko nije tvrdio da je ono 100 posto učinkovito jer se već u kliničkih studijama vidjelo da to nije tako.

“Pojavili su se novi sojevi u međuvremenu. Nekakav argument da cjepivo ne štiti 100% nije iskren ni pravovaljan. Mi smo oduvijek znali da ne djeluje 100%, tako da obećanja da cjepivo štiti 100% nikad nisu ni postojala. To je smokvin list za ljude koji se ne žele cijepiti”, poručio je.