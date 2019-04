CHRIS MARCICH NOVI JE RAVNATELJ HAVC-A: ‘Stanje u hrvatskoj kinematografiji sada primarno poznaje više kao promatrač nego kao sudionik, no možda mu je to prednost’

Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) jednoglasno je izabrao Chrisa Marcicha za novog ravnatelja te središnje nacionalne filmske institucije

Predsjednik Upravnog odbora Bruno Kragić rekao je u ponedjeljak, nakon sjednice Upravnog odbora, da je Marcich izabran u mandatnom razdoblju od četiri godine, a na dužnost stupa 1. svibnja.

O njegovom izboru, ustvrdio je, “odlučila je cjelokupna i cjelovita slika, njegove međunarodne reference, velika upućenost u međunarodne tokove audiovizualnih djelatnosti, mogućnost da tu napravi puno za HAVC i jedna sveopća slika stabilnosti koju kolega nudi”.

Kragić kaže da je novi ravnatelj HAVC-a većinu svog života radio u inozemstvu, u američkom Ministarstvu vanjske trgovine je bio jedan od pregovarača u raznim procesima, pomoćnik za Europu, a godinama je radio i u predstavništvima američke filmske asocijacije – MPA, koja okuplja konzorcij velikih filmskih kompanija.

Sudjelovao je i u trgovačkim pregovorima između SAD-a i Europske unije te je “iznimno je upućen u taj aspekt međunarodnih odnosa, pitanja kvota, autorskih prava, plasmana filmskih proizvoda”.

“Stanje u hrvatskoj kinematografiji sada primarno poznaje više kao promatrač nego kao sudionik, no možda mu je to, da se malo našalim, stanovita prednost, da nije previše unutar same situacije u praktičnom smislu”, dodao je Kragić.

Kaže da je Upravni odbor dobio dojam da neće biti nikakvih problema da se Marcich jako brzo upozna s onim segmentima s kojima nije upoznat, no već “poznaje cjelovitu sliku hrvatske audiovizualne djelatnosti, njezinog funkcioniranja generalno, funkcioniranja na međunarodnoj sceni te jako dobro razumije poziciju ravnatelja HAVC-a”.

Upravni odbor smatra da bi jedna od glavnih zadaća novog ravnatelja, u srednjoročnom razdoblju, bila da se izdvajanja na raznim točkama za audiovizualne djelatnosti zadržavaju i povećavaju, te da se financijski aspekti te djelatnosti potpuno iskristaliziraju i raščiste.

Kratkoročno to bi bilo daljnje strukturiranje odnosa s HRT-om, djelovanje na poziciji međunarodne promocije i plasmana, a u dugoročnom periodu, za sljedeću godinu, napominje Kragić, izrada novog Nacionalnog programa audiovizualnog stvaralaštva za sljedeće mandatno razdoblje, te dovršetak pravilnika koji govori o rokovima, kriterijima i načinima poticaja.

Na natječaj raspisan nakon što je na vlastiti zahtjev s mjesta ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) razriješen Daniel Rafaelić, prijavilo se osmero kandidata, uz Marcicha, redatelji Hrvoje Hribar i Nikolina Barić, filmski kritičari Josip Grozdanić i Višnja Vukašinović, samostalni filmski snimatelj Thomas Krstulović, producenti Damir Primorac i Fran Juraj Prižmić.