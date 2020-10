‘CHARTERAŠI’ TRAŽE NOVE MJERE: ‘Prihodi su nam pali do 65 posto, pad premašuje broj dolazaka’

‘Najteže razdoblje tek slijedi, s obzirom na to da sada imamo pad primitaka preko 80 posto zbog potpunog izostanka ranog bookinga i primitaka avansa za sezonu 2021. čime se inače financira zimsko poslovanje koje iziskuje značajna sredstva potrebna za pripremu plovila za sezonu’

Prosječni pad dolazaka u charter sektoru kreće se oko 50 posto dok su prihodi pali do 65 posto, zaključeno je na jučerašnjoj sjednici Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter HGK.

Kako prenosi eZadar, šef Udruženja Paško Klisović, pojasnio je kako se uspjeh nautike i brojke ostvarenja vežu za rezultat marina i mega jahti, dok brojke za charter segment govore nešto drugo “Charteri u splitskom bazenu imaju pad i oko 60 posto, dok je južnije još i gore obzirom na ovisnost o letovima”, pojasnio je Klisović.

“Brine nas pad prihoda koji premašuje broj dolazaka. Pad prihoda djelatnosti je do 65 posto, a to je ono od čega živimo, ne od broja dolazaka. S obzirom da je većina bookinga odrađena u last minuteu, rezervacije su realizirane po znatno nižim cijenama od uobičajenih tako da je financijski gubitak značajan. Gosti iz dalekih destinacija su gotovo u potpunosti izostali, ali uspjeli smo doći do nekih novih koji do sada nisu bili charter gosti i njih treba zadržati”, prenosi eZadar izjavu Luke Šangulina, vlasnika i direktora biogradske charterske firme Angelina Tours. K tome, Šangulin je zamjenik predsjednika Udruženja.

‘Najteže razdoblje tek slijedi…’

Klisović se osvrnuo i na finiš sezone, naglasivši kako se gubici od bookinga, koji je izostao zbog rasta broja zaraženih prema kraju ljeta, procjenjuju na oko 150 milijuna eura.

“Nadamo se da su svadbe i partyji bili vrijedne toga, a da ćemo se ako opet bude ista situacija, ipak odlučiti na charter segment koji je puno sigurniji vid odmora i života uopće, a kojima je zbog rizičnih masovnih sadržaja prekinuto pola sezone. Najteže razdoblje tek slijedi, s obzirom na to da sada imamo pad primitaka preko 80 posto zbog potpunog izostanka ranog bookinga i primitaka avansa za sezonu 2021. čime se inače financira zimsko poslovanje koje iziskuje značajna sredstva potrebna za pripremu plovila za sezonu.

Najveći pojedinačni trošak poslovanja je godišnji vez u marini, koji je nažalost fiksan neovisno o uspjehu sezone, te ove godine čarteri, za razliku od drugih najmoprimaca, nisu primili nikakvu pomoć ni oslobođenja za svoje najamnine. Značajno nas pogađa i amortizacija plovila, odnosno pad vrijednosti flote što charter čini puno ugroženijim od hotelskog biznisa čija imovina ne gubi vrijednost”, istaknuo je Klisović.

Apel upućen ministru Aladroviću

“Po novom prijedlogu potpore za očuvanje radnih mjesta temelje se na padu prihoda u sezoni, što možda odgovara nekim sezonskim sadržajima, ali mi ne živimo od špice i naši priljevi se slijevaju u zimskom periodu, što znači da unatoč 80 posto pada nećemo biti u mogućnosti koristiti mjere i morat ćemo nažalost otpuštati ako ne dođe do neke izmjene. Apeliramo u dobroj vjeri na ministra Aladrovića te vjerujemo da će nam Ministarstvo rada izaći ususret, kao što je izašlo ugostiteljima koji mogu birati obračun mjesec za mjesec ili kumulativno, dakle mehanizam postoji”, poručio je Klisović.

Charter firme su također preko HGK, čiji je šef Burilović imao sastanak tim povodom s čelnicima HAMAG Bicroa, upozorile da već šest mjeseci nisu dobile riješenje zahtjeva za Covid kredite. Kako prenosi eZadar, svaka eventualna rezerva se istopila i sredstva za obrt i likvidnost su im hitno potrebna kako bi im poslovanje preživjelo.