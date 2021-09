Devet mjeseci nakon otkrića cjepiva, nema razloga za optimizam. Delta soj koronavirusa remeti sve planove o kolektivnom imunitetu, a sve je manje povjerenja u znanstvenike i njihova tumačenja. Neke su vlade vratile stare, strože mjere. Pitanje je što u narednim mjesecima možemo očekivati u Hrvatskoj.

"Danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom uvijek imamo najmanji broj novozaraženih obzirom da je testiranje bilo u nedjelju kada imamo smanjene kapacitete pa se manje ljudi i testira. No već od sutra pa do kraja tjedna očekujemo porast novozaraženih jer je trend je izrazito visok, odnosno okomit, 40 posto u odnosu na tjedan ranije. Kada se prati brojke, bilo je 500, pa 900, pa smo prešli tisuću, pa smo se ovaj prošli tjedan opasno približili brojci od 2000 novozaraženih i bojim se da ćemo je ovaj tjedan prijeći. Ne želim negativno najavljivati, ali unatoč svim najboljim očekivanjima očito je da je delta varijanta vrlo zarazna i očito je da se vrlo lako prenosi i, nažalost, imamo vrlo veliki broj novozaraženih. Za sada je većina, kao i prije, s vrlo blagom kliničkom slikom, međutim, činjenica je da raste i broj hospitaliziranih kao i onih na respiratoru", rekla je za HRT epidemiologinja Iva Pem Novosel.

Istaknula je da će se procijepljenost povećati, jer se uskoro očekuje obvezno cijepljenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi. No, to bi moglo izazvati kontraefekt, s obzirom na to da se naše društvo često opire nametnutim obvezama.

"Činjenica je za zdravstvene djelatnike da oni imaju visoku procijepljenost i oni su, kao o socijalni radnici, prvi cijepljeni zajedno sa starijim osobama, osobito liječnici, ali evo i sve veći broj sestara se cijepi. Činjenica je da je kod srednjeg zdravstvenog kadra procijepljenost bila nešto niža i pozivam ih i ovom putem da se svi cijepe jer mislim da je besmisleno testiranje svakih par dana. Ja bih pozvala zdravstvene djelatnike da se cijepe prvenstveno zbog sebe. Ne mogu razumjeti tu ideju da se ne cijepe, jer bez obzira na ovaj slogan 'Misli na druge', a zdravstveni djelatnici trebaju misliti na svoje pacijente, po meni je osnovno da se cijepe zbog sebe i zbog svojih obitelji, a onda i zbog svojih pacijenata", poručila je epidemiologinja HZJZ-a.

Treća doza i novo cjepivo

Komentirala je i tvrdnje znanstvenika kako oni koji su cijepljeni s dvije doze imaju slabiji imunitet na nove sojeve koronavirusa od onih koji su preboljeli zarazu.

"Prirodni imunitet, odnosno preboljenje infekcije, to se oduvijek zna, je najbolji imunitet koji se može postići na neku bolest. Unatoč nekim predviđanjima s početka ove pandemija, sad se pokazalo da je prirodni imunitet najbolji, ali ako ga nismo stekli on isto pada na ovu infekciju", rekla je i dodala da nje cijepljenje opravdano ako nas štiti od teških oblika bolesti i smrti.

"Činjenica je da virus mutira i to je osnovni problem s tim virusom. S obzirom da smo se ranije nadali da ako ga jednom prebolimo da ćemo steći doživotni imunitet i da se nećemo morati više cijepiti. Nažalost, zbog ovih mutacija to se nije pokazalo istinitim. Što se tiče treće doze cjepiva većina EU-a, i mi također, ćemo ga preporučiti za imunokompromitirane osobe, a vrlo vjerojatno i kod starije populacije. Razmišljamo i o docjepljivanju zdravstvenih djelatnika. Ovaj tjedan će se donijeti odluka na razini na razini EU-a, čekamo i mišljenje EMA-e, pa će onda i Hrvatska iznijeti svoje stajalište, ali ne očekujemo čuda niti od te treće doze", istaknula je Pem Novosel.

Istaknula je da je četvrti val u zamahu, stoga se osvrnula i na proteinsko cjepivo, kojeg je Hrvatska naručila u 300.000 doza. To je cjepivo, pojasnila je epidemiologinja, naručeno u velikom broju, jer su otkazani ugovori s AstraZenecom te Johnson&Johnsonom zbog nešto većeg broja nuspojava. Najavljuje se da bi novo cjepivo trebalo biti učinkovitije i jeftinije od mRNA cjepiva te da ima manji broj nuspojava.

"Još se puno ne zna o tom cjepivu, pretpostavlja se da će zbog same strukture cjepiva imati nešto blaže nuspojave, ali ne želim ništa unaprijed najavljivati", istaknula je epidemiologinja.

Ne treba zanemariti mjere

Istaknula je da niti nakon cijepljenja ne treba zanemariti osnovne epidemiološke mjere: držanje distance, prozračivanje prostorija i nošenje maski. Istaknula je da su ljudi već umorni od mjera i da ne mogu godinama živjeti na taj način te dodala da su mjere ipak neophodne zbog delta soja.

"Mislim da se Hrvatska već naučila balansirano živjeti s tim mjerama, nikad nismo išli u potpuno zatvaranje, nikad nismo išli s onim najstrožim mjerama, što mislim da se na kraju pokazalo relativno mudro i pametno. Ja bih preporučila svim građanima da, bez obzira na mjere, misle na sebe i na svoje najbliže jer kad zaštitimo sebe, štitimo i druge. Mi koji smo cijepljeni vjerujemo da smo zaštićeni. Jesmo od teškog oblika bolesti i hospitalizacije, ali ne i od zaraze", poručila je Pem Novosel dodavši da je sad trenutak da svi zajedno djelujemo.