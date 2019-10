ČETVEROMJESEČNI SINČIĆ UBOJICE S KAJZERICE ČEKA POSVAJANJE: Izgledno je da bi mogao završiti kod strica u Irskoj

Ubojičini majka i brat žele posvojiti njegova četveromjesečnog sinčića, no ako ne ispune uvjete, on će završiti u jednoj od brojnih zainteresiranih obitelji

Majka i brat 35-godišnjeg Igora Nađa, koji je 1. kolovoza na Kajzerici ubio šestero ljudi, predali su zahtjev za skrbništvo nad njegovim četveromjesečnim sinčićem, jedinim koji je preživio masakr. Nađ je tog dana prvo ubio svoju djevojku Maju Tojagić, a potom i njenog desetogodišnjeg sina, roditelje, sestru i dečka.

Čeka se odluka

Dječak je trenutno smješten u domu u Nazorovoj, a tko će biti njegov budući skrbnik trebalo bi se znati do kraja ovog ili u sljedećem mjesecu. S obzirom na to da stric, kao jedan od potencijalnih skrbnika živi u Irskoj, diplomatskim putem će se obaviti sve radnje koje će poslužiti u procjeni zadovoljava li on sve uvjete. Druga skrbnica bi mogla biti ubojičina majka Marija, koja živi u kući u Brezovici, gdje je Nađ svojim samoubojstvom okončao krvavi pohod. Ona je za 24sata rekla kako bi željela posvojiti dječačića.

“Centar radi svoj posao. Još nisu odlučili što je najbolje za njega, no čim odluče, javit će nam. Čekamo njihovu odluku”, rekla je majka Marija ne govoreći puno o svom sinu koji je počinio zločin, kao niti o istrazi u kojoj je otkriveno da pištolj kojim je Nađ počinio masakr nije korišten u drugim kaznenim djelima, ali se još ne zna od koga ga je nabavio.

Puno zainteresiranih

No, nisu oni jedini koji su zainteresirani za posvojenje dječačića, ali zakon nalaže da se najprije procijeni tko iz obitelji zadovoljava sve uvjete. Jutarnji doznaje kako je veća vjerojatnost da će stricu, ako zadovolji sve uvjete, dječak biti povjeren na skrb, a u tom bi slučaju svoj tek započeti život nastavio u Irskoj.